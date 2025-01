Felipe Melo anuncia aposentadoria aos 41 anos

Felipe Melo anunciou nesta sexta-feira (24) sua aposentadoria do futebol. O jogador de 41 anos agradeceu pelo "privilégio de ter feito o que amo" e se mostrou confiante para o "próximo capítulo". Ele, porém, não contou quais serão os novos projetos.





nesta sexta-feira (24), encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas. Felipe Melo, no Instagram

Agradeço a todos os clubes que tive o prazer de atuar, aos torcedores, que foram o combustível da minha caminhada, aos meus companheiros, todas as pessoas que marcaram essa jornada e à minha família, que sempre acreditou em mim. [...] Agora, sigo confiante para o próximo capítulo, porque sei que Ele continuará me guiando. Obrigado a todos que fizeram parte dessa história. [...] Nunca deixem de sonhar grande, profetizar com convicção e agir





O QUE ACONTECEU





Felipe Melo estava livre no mercado da bola após defender o Fluminense na última temporada. Em 2024, foram 23 jogos pelo time carioca, sendo o último deles na derrota para o Botafogo, em 21 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro.





Pelo clube carioca, conquistou a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Ele chegou ao Flu em 2022, após passagem pelo Palmeiras.





Ao todo, Felipe Melo conquistou três Libertadores (2020, 2021 e 2023), dois Brasileiros (2003 e 2018) e duas Copas do Brasil (2003 e 2020). No futebol brasileiro, ele passou por Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo.





O jogador também virou ídolo do Galarasaray (TUR). Ele é tricampeão turco (2011/12, 2012/13 e 2014/15), bicampeão da Taça da Turquia (2013/14 e 2014/15) e tri da Supertaça da Turquia (2012/13, 2013/14 e 2014/15).





Felipe Melo ainda tem passagens por: Inter de Milão, Juventus, Fiorentina, Almería, Racing Santander e Mallorca.





Como volante, defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e foi campeão da Copa das Confederações em 2009. Felipe Melo acabou marcado pela expulsão nas quartas de final do Mundial, em jogo contra a Holanda, que terminou com a eliminação do Brasil.