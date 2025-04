Ferroviário de Wenceslau Braz: torcedores resgatam camisa de extinto time amador

Wenceslau Braz, município de quase 20 mil habitantes no Norte Pioneiro, na divisa com os Campos Gerais, nunca teve um time profissional de futebol. Mas o estádio Getúlio Vargas já viveu seus dias de glória. O campo do Ferroviário, como é mais conhecido, ganhou o nome em função do Ferroviário Esporte Clube, criado em 1934, um ano antes da própria fundação do município. E coube aos trabalhadores da linha férrea o título de primeiros heróis da nova cidade, tanto na colonização como nas alegrias dentro das quatro linhas.





O Ferroviário de Wenceslau Braz disputava torneios regionais contra times de Ibaiti, Jaguariaíva e até amistosos com um certo time irmão, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa, atual campeão paranaense. Em seu livro “Quando o Futebol Andava de Trem”, o publicitário Ernani Buchmann resgata a história de vários times ferroviários pelo país. Na obra, ele cita um confronto em 1961 entre os dois ferroviários em que o “primo pobre” de Wenceslau Braz teria aplicado uma goleada, em casa, de 11 a 1 contra o Fantasma. Na hora de transmitir o telegrama para os Campos Gerais, o placar teria ficado em 3 a 2.

As lembranças ainda permanecem vivas com os moradores da cidade mais de 30 anos após a extinção do time. Na tentativa de manter vivo esse importante legado esportivo e cultural, um grupo de amigos de Wenceslau Braz, entusiastas do futebol, apostou em recriar as camisas do Ferroviário local. A camisa, tanto a primeira, branca; como a segunda, listradas em preto, branco e vermelho, fazem sucesso entre o grupo de amigos, que agora abriu encomendas.





Valdir Jose Ribeiro, que administra a comunidade no Facebook Legitimidade Brazense, conta que após a sugestão do amigo Laercio Fonseca, resolveu resgatar as camisas. Os amigos homenageiam os ex-jogadores e ferroviários ainda vivos, e também os familiares, dando camisas personalizadas com os nomes nas costas.





“É uma forma de manter uma parte grandiosa da história do município viva e valorizar aqueles que fizeram história. Os ferroviários foram os grandes responsáveis pelos primeiros anos de desenvolvimento da cidade”, exaltou. “Infelizmente o time não existe mais, o clube onde ocorriam as festas e eventos também fechou, mas sempre que podemos, nós nos reunimos para lembrar as coisas boas que vivemos”.