Londrina EC corre contra o tempo para liberar VGD para estreia do Brasileiro

O Londrina vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série C na próxima segunda-feira, dia 14 de abril, contra o Ypiranga-RS, como mandante, mas ainda não sabe em qual estádio receberá o adversário para o primeiro jogo da competição nacional. O imbróglio do clube envolve o prazo para enviar a documentação com os alvarás de liberação do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) para a partida.





A CBF detalhou oito rodadas da Série C na última sexta-feira (4) e o jogo contra o time gaúcho está marcado previamente para o estádio do Café, mas o LEC não confirma o local da partida. No site oficial, o clube utiliza o termo "a definir".

O LEC conseguiu na semana passada a liberação do VGD pelo Corpo de Bombeiros e encaminhou a documentação para o estádio da área central ser liberado também pela Polícia Militar. Com isso, o clube deveria ter enviado o pedido para trocar o mando à Federação Paranaense de Futebol (FPF), que fará o encaminhamento à CBF, mas a FOLHA apurou que não houve tempo hábil para que isso fosse feito até o fim do expediente de sexta (4).





O Tubarão agora deve trabalhar com os prazos dispostos no Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF para liberar o VGD para o duelo do dia 14 de abril. Segundo o inciso II do artigo 14, previsto no capítulo 3 do documento, “em solicitações de alteração de horário de partida dentro do mesmo dia, e de local da partida (estádio), desde que na mesma cidade ou com distância de até 50 km do estádio original, dentro do mesmo Estado, o prazo para solicitação será de, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência em relação à data da partida”. Com isso, o Londrina deve trabalhar no início da semana para ter todas as documentações pendentes à disposição para solicitar a troca do estádio.





