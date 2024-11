Fifa anuncia data do sorteio dos grupos do Super Mundial

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (11) a data do sorteio dos grupos para o Super Mundial de clubes do ano que vem.





O sorteio será realizado em 5 de dezembro, às 15h (de Brasília) em Miami. Será transmitido pelo site da Fifa e pelo streaming Fifa+.





O evento definirá os grupos dos 32 times participantes. O modelo de disputa é o mesmo utilizado nas últimas edições da Copa do Mundo: serão oito chaves com quatro clubes cada uma, com os times se enfrentando em turno único. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas.





Só falta um classificado para o Super Mundial, que ocorrerá pela primeira vez de 15 de junho a 13 de julho de 2025. O último participante será conhecido após a final da Libertadores, em 30 de novembro, entre Atlético-MG e Botafogo.





Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato. Serão 11 sedes e 12 estádios diferentes, com os jogos sendo disputados em Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].





O Brasil tem quatro representantes e será maioria no torneio. Atlético ou Botafogo se juntarão a Flamengo, Fluminense e Palmeiras. As equipes brasileiras conseguiram 'burlar' a limitação de apenas dois times por país porque foram campeões continentais. As vagas para o Super Mundial foram dividas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede.





QUEM JÁ ESTÁ NO SUPER MUNDIAL DE CLUBES DE 2025?





América do Sul





- Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

- Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

- Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

- Atlético-MG ou Botafogo (Brasil) - campeão da Libertadores 2024

- River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol

- Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol





Europa





- Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

- Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022

- Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

- Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

- Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

- Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

- Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

- Porto (Portugal) - via ranking da Europa

- Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

- Juventus (Itália) - via ranking da Europa

- Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa

- RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa





Ásia





- Al Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/22

- Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

- Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático

- Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/24





África





- Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

- Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

- Espérance (Tunísia) - ranking africano

- Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano





América do Norte, Central e Caribe





- Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

- Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

- León (México) - campeão da Concachampions de 2023

- Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024





Oceania





- Auckland City (Nova Zelândia) - campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.





País-sede





- Inter Miami (Estados Unidos) - campeão da temporada regular da MLS





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.