Fifa pune Argentina por 'comportamento discriminatório' contra o Brasil

A Fifa puniu a Argentina com um jogo com público reduzido, além de multa de R$ 300 mil, por "comportamento discriminatório de torcedores" na partida contra o Brasil, em novembro do ano passado, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O jogo terminou empatado em 0 a 0 no estádio Bicentenário, em San Juan.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

O jogo com público reduzido deverá ser o próximo da Argentina em casa, marcado para o dia 1º de fevereiro, diante da Colômbia, novamente pelas Eliminatórias. O compromisso está previsto para acontecer no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. A equipe já está classificada para o Mundial, assim como o Brasil.



De acordo com a sanção disciplinar divulgada nesta sexta-feira (7) pela Fifa, a punição pode aumentar de um jogo com público reduzido para um jogo totalmente sem público caso haja reincidência dos tais comportamentos discriminatórios dentro de dois anos.



A Fifa não explicou qual será a limitação de capacidade de público no jogo contra a Colômbia e também não especificou o ato dos torcedores da Argentina diante da seleção brasileira que provocou a punição.

Continua depois da publicidade



A reportagem do UOL acompanhou Argentina 0 x 0 Brasil de novembro nas arquibancadas do estádio Bicentenário e ouviu cantos já conhecidos dos torcedores do país contra brasileiros, como "los brasileiros tienem miedo", "Décime que se siente" e "A estos putos le tenemos que ganar", além de cantos ofensivos principalmente contra o atacante Vinicius Júnior.