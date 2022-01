Messi, Lewandowski e Salah disputam prêmio de melhor do mundo da Fifa

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (7) os finalistas de seu prêmio de melhor do mundo no ano, o The Best. Lionel Messi, 34, que se transferiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain em agosto, Robert Lewandowski, 33, do Bayern, e Mohamed Salah, 29, do Liverpool, são os indicados.



O último agraciado com o troféu foi o polonês Lewandowski, que se manteve em alto nível. Já o argentino Messi conquistou em novembro a Bola de Ouro, oferecida pela revista France Football, e tenta unificar os títulos de craque de 2021. O egípcio Salah busca o prêmio pela primeira vez.



Entre as mulheres, o laurel ficará entre as espanholas Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, ambas do Barcelona, e a australiana Sam Kerr, do Chelsea. Como ocorre com os homens, a votação é feita pelos capitães e treinadores da seleções nacionais e jornalistas.



Os indicados das outras categorias já haviam sido divulgados pela Fifa, que fará a sua celebração para entrega dos prêmios no próximo dia 17. A cerimônia ocorrerá em sua sede, em Zurique, na Suíça.