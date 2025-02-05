Filipe Luís pode comandar o Flamengo na Libertadores e no Mundial?

Filipe Luís teve uma carreira meteórica no Flamengo. Prestes a completar apenas o 48º jogo como treinador (sendo 19 no profissional), o ex-lateral pode ter pulado etapas, mas já está apto a comandar a equipe em qualquer competição que tiver pela frente. Se só tinha as Licenças A e B quando chegou ao time principal, ele agora está próximo de fazer a última especialização que falta.
Filipe poderá comandar o Flamengo na Libertadores e no Mundial de Clubes. Ele já está matriculado na Licença PRO da CBF, que acontece no final do ano, quando os clubes estão de férias.
Essa matrícula já dá direito ao técnico de ficar à beira do gramado em competições internacionais. Até o momento, Filipe Luís concluiu as Licenças A e B da CBF.
A Licença PRO é chancelada pela Fifa. Por isso, o treinador não terá problemas em outras competições.
Mesmo que não conseguisse, Filipe é apoiado pelo auxiliar Ivan Palanco. Ele tem a licença UEFA Pro e está apto a comandar a equipe em qualquer torneio. Ivan é o braço direito de Filipe no dia a dia e participa ativamente dos treinos.
Filipe Luís já conquistou dois troféus no time principal do Flamengo. Em breve, iniciará a caminhada para tentar os primeiros troféus internacionais da carreira no profissional. Na base, já venceu o Mundial sub-20 no ano passado.
O treinador já superou Jorge Jesus e Dorival Jr. Ele precisou de 18 jogos para ganhar dois títulos, enquanto o português demorou 34 partidas pelo mesmo clube. Já o brasileiro precisou de 39 jogos para levantar duas taças.
