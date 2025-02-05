No Café, Londrina EC recebe o Azuriz em busca da liderança do Paranaense

O Londrina volta a campo pelo Campeonato Paranaense nesta quarta-feira (5), às 20h, para enfrentar o Azuriz pela 8ª rodada. O duelo, antes marcado para o estádio Vitorino Gonçalves Dias, está confirmado para o estádio do Café, já que o clube resolveu adiar a volta ao estádio da área central da cidade.





Para o jogo contra o time de Pato Branco, o técnico Claudinei Oliveira terá dois retornos. Estão de volta à equipe o zagueiro Wallace e o volante Alison, que foram poupados na derrota por 2 a 1 para o São Joseense, em São José dos Pinhais, resultado que não estava nas contas do LEC.

“Foi um resultado que ninguém esperava. Corremos atrás da vitória, mas agora é levantar a cabeça e ir para o jogo contra o Azuriz em casa e buscar esses três pontos”, destacou o lateral Maurício, titular do Tubarão desde a Série C em 2024 e dono da lateral-esquerda em todos os jogos deste Campeonato Paranaense.





Contra o Azuriz, Wallace volta a fazer dupla com Caio e Yago Lincoln sai da equipe, assim como no meio o volante Alison volta a atuar ao lado de Lucas Marques, mandando Marcelo Paredes de volta ao banco de reservas.

“Todos sabem o histórico do Alison, o Wallace jogou todos os minutos de todos os jogos, então preferimos poupar. Tinha que preservar e a hora era essa, tínhamos uma certa gordura”, disse Claudinei Oliveira, que lembrou as cirurgias no joelho que marcaram a carreira de Alison, de 31 anos, titular absoluto do Londrina. Ele e Wallace, de 37, voltam ao time nesta quarta.





“Esperamos muita dificuldade, o Azuriz vem fazendo uma boa campanha. Depois é o Rio Branco fora e dois jogos em casa, contra Andraus e Athletico. Esperamos fazer o máximo de pontos. Temos que buscar essa vitória (contra o Azuriz) que nos garante a classificação para aí pensar em lutar por algo maior”, seguiu Claudinei, que foi expulso depois do apito final da partida contra o São Joseense e ficará fora do banco de reservas.





O Azuriz, por sua vez, chega a Londrina após perder em casa para o Operário, por 2 a 0, no último sábado (1). A equipe de Pato Branco tem 12 pontos no Campeonato Paranaense, está na quinta colocação, e também pode ser líder se vencer o LEC e houver uma combinação de resultados. No estádio do Café, não poderá contar com o lateral Williams Bahia, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.




