Fla zera lesionados, e Tite terá elenco completo pela 1ª vez para treinar

Tite terá o elenco todo à disposição ao fim da Data Fifa. Com Allan e David Luiz de volta, o Flamengo zerou o departamento médico, e o treinador, enfim, poderá explorar as opções no time nos treinamentos.







Publicidade

Publicidade

O único desfalque na próxima rodada será Gabigol, suspenso. O Fla encara o Red Bull Bragantino na quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília).





David Luiz e Allan já estão treinando com o grupo e devem estar disponíveis no Maracanã. Eles estavam há semanas em recuperação de lesões.

Publicidade





Com isso, o Flamengo zerou o departamento médico. Tite ainda não teve nenhuma partida com todo time à disposição e nem treinos. Com o retorno dos jogadores que estão convocados, ele deve ter pelo menos uma atividade completa.





O clube rubro-negro só tem mais cinco partidas até o fim da temporada e espera ter o 100% do grupo para a reta final.

Publicidade





OPERAÇÃO POR CONVOCADOS





O Flamengo vai realizar uma logística especial para ter os convocados de volta. Isso já é de costume do clube para não perder atletas.

Publicidade





Quem pode ter mais desgaste é Erick Pulgar, que ficou 90 minutos em campo no jogo do Chile. Arrascaeta e Varela ficaram somente no banco pelo Uruguai.





Chile e Uruguai jogam na terça-feira, às 20h30 (de Brasília). Em seguida, o grupo volta ao Brasil para ter ainda mais um dia antes da partida na quinta.

Publicidade





Mesmo assim, Tite vai treinar diferentes alternativas caso haja desgaste ou lesão. Ele já precisou superar as ausências de Pulgar e Arrascaeta em outros momentos por suspensão ou problemas físicos.





PERTO DO TIME

Publicidade





Jorge Sampaoli demorou até começar a definir um time titular no Flamengo e mudava muito. Esse foi um dos motivos para o trabalho desandar.

Publicidade





Tite começou com poucas mudanças, mas já dá a cara ao time. Bruno Henrique e Gabigol, por exemplo, são reservas no momento.





O treinador optou por ter dois pontas e até Thiago Maia perdeu a posição depois de ser desfalque por suspensão.





Os cartões também têm sido um problema. Em praticamente todos os jogos o treinador perdeu um atleta suspenso. Desta vez será Gabigol.





O Flamengo faz jogo fundamental contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira. A partida é atrasada da 30ª rodada. Uma vitória ajuda na luta por vaga na Libertadores e pode recolocar o time na disputa do título. A derrota praticamente acaba com as chances de taça.