Flamengo adia renovação de Pulgar, que aguarda valorização para ficar

O Flamengo ainda não consegue fazer grandes planos pensando na temporada de 2025. No entanto, já sabe algumas das prioridades para evitar perder jogadores importantes e uma delas é a renovação de Erick Pulgar. O clube já teve duas propostas recusadas e agora tem um prazo para resolver a situação. O chileno entra em campo com a equipe nesta terça-feira (26), às 20h, contra o Fortaleza.





Pulgar é visto como fundamental por Filipe Luís no Flamengo. Dentro do esquema que pensa o treinador, o chileno é um elo importante para dar segurança à equipe. Por isso, não estaria nos planos perdê-lo.





O chileno entra no último ano de contrato em 2025. Ele tem vínculo até dezembro e as conversas para renovação, no momento, estão paradas. Ele poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano.





A renovação está levando mais tempo porque os agentes de Pulgar já recusaram duas ofertas do Flamengo. Com um dos salários mais baixos do meio-campo rubro-negro, ele busca valorização e ainda não houve acordo sobre os valores. O novo contrato seria de três anos, mas falta o ajuste sobre as luvas e os vencimentos.





Recentemente, Pulgar mudou de empresário. A empresa também agencia Varela, outro com contrato até o fim de 2025.





O Flamengo espera resolver essa situação ao final da temporada. Ou seja, a definição deve ficar nas mãos da próxima diretoria, já que a eleição acontece um dia após o término do Campeonato Brasileiro. Não é só o caso dele como de outros nomes, Evertton Araújo e Gerson devem ganhar valorização, enquanto David Luiz aguarda para saber se fica.





Natural que nesse final de temporada a gente acelere as conversas com os representantes dele.Bruno Spindel





Pulgar deve completar 100 jogos com a camisa do Flamengo diante do Internacional. Ele tem 98 partidas e é titular do time. Adaptado ao Rio de Janeiro, o chileno não teria interesse de sair no momento, mas quer um cenário mais seguro para os próximos anos.