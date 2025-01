Flamengo anuncia a contratação do atacante Juninho, do Qarabag

O Flamengo anunciou a contratação do atacante Juninho, que estava no Qarabag. Ele é o primeiro reforço da equipe para 2025 e usará a camisa 23.





O atacante assina com o Fla até o fim de 2028. Ele custou 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões). O pagamento será parcelado. O UOL apurou que o jogador receberá pouco mais de R$ 600 mil por mês.





Juninho chegou ao Rio de Janeiro na tarde de segunda-feira. Ele passou pelos exames médicos na terça e esteve no Ninho do Urubu na quarta para assinar contrato. O Fla esperava apenas a assinatura de Bap e um documento do Qarabag para anunciar.





Como não tinha assinado o vínculo, o jogador ainda não deu entrevistas. Ele falou com a FlaTV na chegada ao Rio, mas foi tudo gravado. Reforços anteriores foram recebidos ao vivo pelo clube porque já havia um vínculo firmado. Juninho até saiu com a camisa nas mãos, mas foi alertado pelo assessor de imprensa e a devolveu, posando apenas com um joinha para a imprensa.





O último jogo de Juninho foi em 22 de dezembro, quando ficou 62 minutos em campo. Por isso, ele não deve demorar até estar apto para estrear pelo Flamengo, dependendo apenas da documentação. Ele aguarda o retorno do elenco dos Estados Unidos para conhecer companheiros e comissão técnica pessoalmente.





Um atacante era a prioridade do Fla no mercado da bola. Juninho chega para ser o substituto de Gabigol, que não renovou o contrato no fim do ano passado.





O técnico Filipe Luís pediu por um jogador que possa atuar ao lado de Pedro, mas também como referência sem ele. Após a saída de Gabigol, o Flamengo ficou sem uma reposição de peso no elenco. Carlinhos é a única opção e vai disputar o Campeonato Carioca. Pedro segue lesionado.