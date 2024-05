Flamengo bate Corinthians com show de joia em dia de Tite bem e erro de António

O Flamengo jogou melhor e venceu o Corinthians por 2 a 0 neste sábado (11), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro . Os gols foram marcados por Pedro e Lorran.

Pressionado no cargo, Tite mexeu no time e foi recompensado. Lorran, novidade na escalação, foi um dos melhores em campo. O garoto de 17 anos deu a assistência para Pedro e marcou o seu na etapa final. Publicidade

António Oliveira, em compensação, foi mal. O técnico português optou por escalar três zagueiros com Gustavo Henrique na vaga do suspenso Raniele e viu um time totalmente desorganizado em campo.

O primeiro tempo foi de domínio total do Flamengo. Na etapa final, o Corinthians voltou um pouco melhor e teve grande chance desperdiçada por Cacá. O próprio Cacá falhou na origem do segundo gol rubro-negro. Publicidade

Com a vitória que alivia a crise, o Flamengo vai à liderança, com 11 pontos, e aguarda os demais resultados da rodada. O Corinthians é apenas o 15º, com cinco pontos.

O Rubro-Negro voltará a campo para duelo decisivo com o Bolivar (BOL), quinta-feira, no Maracanã, pela Libertadores. O Corinthians enfrentará o Argentinos Juniors (ARG), terça, pela Sul-Americana.

O Flamengo dominou o Corinthians no primeiro tempo. O Rubro-Negro de Tite teve uma postura diferente em relação aos últimos jogos e acuou o Timão de António Oliveira.

Tite surpreendeu ao escalar o garoto Lorran no time titular. A novidade se destacou na armação e tornou o time mais ofensivo. Ele deu a assistência para Pedro abrir o placar aos 19 minutos. O centroavante deixou Félix Torres no chão e bateu Carlos Miguel, que foi mal no lance. Publicidade

O Flamengo teve outras oportunidades, enquanto o Corinthians só assustou em jogadas individuais de Wesley. A opção de António por três zagueiros passou longe de funcionar. O meio-campo foi todo dos donos da casa.



Corinthians derrapa



O Corinthians voltou para a etapa final com Yuri Alberto na vaga de Paulinho e passou a dar mais trabalho à defesa do Flamengo.

Aos 13 minutos, veio o grande momento do Timão na partida: Yuri Alberto cabeceou para defesa de Rossi. No bate-rebate, Cacá teve chance incrível e parou novamente no goleiro do Flamengo. Publicidade

O Corinthians não aproveitou a oportunidade e viu o Flamengo ampliar na sequência. Aos 17, Cacá perdeu a bola na defesa para Lorran, que tabelou com Gerson e bateu bonito na saída de Carlos Miguel. 2 a 0.

O gol acabou com qualquer possível reação do Timão. O Flamengo controlou bem a vantagem e venceu merecidamente em casa para espantar a crise.





Lances importantes





1 a 0. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Pedro recebeu de Lorran, deixou Félix Torres e bateu por baixo de Carlos Miguel. O goleiro do Corinthians foi mal no lance.

2 a 0. No minuto 17 da etapa final, Lorran roubou de Cacá e tabelou com Gerson antes de deslocar Carlos Miguel com categoria.





FICHA TÉCNICA





FLAMENGO 2 x 0 CORINTHIANS Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 11 de maio de 2024 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Lobes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Cartões amarelos: Léo Pereira (Flamengo) e Romero (Corinthians) GOLS: Flamengo: Pedro, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Lorran, aos 17 minutos do segundo tempo.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Victor Hugo), Gerson e Lorran (Léo Ortiz); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite

Corinthians: Carlos Miguel, Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá (Igor Coronado); Fagner (Leo Maná), Paulinho (Yuri Alberto), Breno Bidon, Rodrigo Garro (Guilherme Biro) e Hugo; Wesley e Romero (Gustavo Mosquito). Técnico: António Oliveira