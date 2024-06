Flamengo celebra consistência e vira 'problema' no sorteio da Libertadores

O Flamengo admite ter preferências de adversários nas oitavas. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, optou por não revelar, mas internamente há a avaliação dos melhores caminhos. Um dos principais desejos é fugir de pegar altitude mais uma vez no chaveamento.

São Paulo bate Cruzeiro com gols relâmpagos e entra no G4 do Brasileiro

O Flamengo viveu um mês conturbado, mas parece ter voltado aos trilhos. O clube celebra internamente a consistência e a maturidade para lidar com a má fase. Agora, virou problema ainda maior para o sorteio da Libertadores, nesta segunda-feira (3). No pote 2, o adversário das oitavas pode ser brasileiro.

VIRADA DE CHAVE





O Flamengo evitou mudanças no período de crise. Seja no time titular, sem alterações de grande impacto, ou mesmo no comando técnico com a confiança em Tite inabalável.



Havia uma pressão alta interna e externamente no clube. A campanha fraca na Libertadores, por exemplo, pesou nesse sentido, já que a competição representa uma força esportiva e política.

Publicidade



Equipe e comissão celebram agora uma maior consistência. O melhor resultado do Fla na história do Clássico dos Milhões coroa a boa fase.



O clube tem alguns focos durante a Data Fifa. Primeiramente descansar os atletas, que vêm de constantes problemas físicos no meio da maratona de jogos. Depois, ajustar e começar a preparar o time para os desfalques da Copa América.



A temporada não acabou, mas a gente se encontra agora em um momento mais coeso e consistente do que aquilo que vínhamos apresentando um mês atrás. David Luiz



Estava todo mundo pressionado. Não questionado, mas pressionado. O Flamengo chegou em determinado momento em que não precisava passar por isso, dependemos de outros resultados que não aconteceram e depois quando precisou nós fizemos o que precisava ser feito. Seguimos agora no Brasileiro com as vitórias que vem acontecendo. Marcos Braz