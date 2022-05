Flamengo derrota Altos-PI e avança na Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Altos-PI no estádio Raulino de Oliveira por 2 a 0 e se classificou na noite de quarta-feira (11) para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida havia sido vencido pelos cariocas por 2 a 1.



Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 31, Gabigol fez de pênalti e marcou pela 119ª vez com a camisa do Fla.

Asos 41, Victor Hugo,18, que fazia aniversário, fechou o placar com gol de cabeça após Rodinei cruzar. Foi o primeiro gol dele como profissional.





O próximo compromisso do rubro-negro é diante do Ceará, no sábado (14), às 16h30, na casa do adversário, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Altos joga pela Série C, no mesmo dia, às 15h, quando recebe o Atlético-CE.