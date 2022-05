Palmeiras vence Juazeirense em Londrina e garante classificação

O Palmeiras confirmou a classificação na Copa do Brasil na noite de quarta-feira (11). No estádio do Café cheio, em Londrina, o alviverde fez 2 a 1 na Juazeirense e avançou na competição. O jogo de ida, no Allianz Parque, teve o mesmo placar.

O placar foi aberto aos 41, quando Scarpa cruzou, o goleiro defendeu e a bola sobrou para Danilo marcar.

Na segunda etapa, aos 5, o Cancão de Fogo empatou com Nildo Petrolina. Só aos 36, em mais uma cobrança de pênalti, Raphael Veiga fechou o placar. O clube informou que o meia artilheiro marcou seu gol de número 60 e chegou à marca de 21 pênaltis convertidos.





O próximo compromisso do Palmeiras é receber o Red Bull Bragantino no sábado (14), às 16h30, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A Juazeirense entra em campo pela Série D no domingo (15), 16h, para recepcionar o Atlético-BA.