Flamengo desmorona sem Pedro e eliminação expõe 'estrutura abalada' a Tite

O Flamengo sente falta de Pedro. A perda do centroavante por lesão sofrida na seleção brasileira fez o desempenho da equipe desmoronar, e Tite agora vê a moldagem do setor ofensivo comprometida pela ausência do camisa 9.







PEDRODEPENDÊNCIA?



A eliminação para o Peñarol ressaltou ainda mais a falta de Pedro no Flamengo. Foram 35 finalizações no somatório dos dois jogos contra os uruguaios. O resultado: nenhum gol e adeus nas quartas de final.

Tite não escondeu a 'estrutura abalada' sem o camisa 9. Em entrevista após a eliminação, o treinador admitiu que o 'molde' da equipe para a temporada foi feito ao redor do centroavante.



"Tivemos um calendário com uma série de dificuldades. A maior delas, pela moldagem da equipe, foi o Pedro: o jogador de área, da infiltração, com as características dele, não estou falando em demérito aos demais. A estrutura ofensiva se perdeu um pouco", disse Tite.

Sem Pedro, nem os outros centroavantes do elenco resolvem. Gabigol permanece no banco de reservas, e Carlinhos vive momento ruim e não tem conseguido performar. A solução de Tite tem sido colocar Bruno Henrique mais à frente, mas nada que mude muito o cenário. "A gente tentou com o BH, o retorno do Gabi, Carlinhos... No produto final, o time não fez o que deveria ter feito", disse Tite.



Pedro é o artilheiro disparado do time na temporada. O atacante marcou 30 gols em 43 jogos disputados antes de se lesionar. Bruno Henrique e Arrascaeta têm oito cada e aparecem em seguida.

FLAMENGO VIVE PIOR FASE COM TITE E TEM MAIS DECISÃO



A eliminação na Libertadores confirmou o pior momento do Flamengo com Tite no desempenho e nos números. Com desempenho abaixo, o time carioca chegou a quatro jogos consecutivos sem vencer -todos eles, também, sem Pedro.

A sequência tem dois empates [Vasco e Peñarol] e duas derrotas [Grêmio e Peñarol]. A eliminação veio na Libertadores e a briga pelo título no Brasileirão ficou mais difícil -o Flamengo é o quarto colocado, 11 pontos atrás do Botafogo, líder da competição.



Os quatro jogos foram a maior sequência sem vencer do Flamengo desde a chegada de Tite. Desde que assumiu, em outubro de 2023, o pior jejum foi de três jogos. Em abril de 2024, o Flamengo empatou com o Palmeiras e foi derrotado por Bolívar e Botafogo.



O Flamengo, no entanto, ainda pode conquistar dois títulos na reta final da temporada. Além do Brasileiro, o clube está na semifinal da Copa do Brasil e vai precisar se recuperar rapidamente. O jogo de ida ocorre já na próxima quarta-feira (2).