Flamengo domina seleção do Campeonato Carioca; Arrascaeta é o craque

Com domínio do Flamengo, a Ferj anunciou nesta segunda-feira (8) os premiados do Campeonato Carioca 2024. Campeão, o rubro-negro emplacou oito atletas no time ideal. Nova Iguaçu e Vasco também tiveram representantes.



A cerimônia aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dois jogadores do Nova Iguaçu, vice-campeão, foram contemplados, além de Piton, do Vasco. A votação foi feita pela escolha de profissionais da imprensa.



A seleção teve: Rossi (Flamengo), Varela (Flamengo), Fabrício Bruno (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Lucas Piton (Vasco), Erick Pulgar (Flamengo), De la Cruz (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo), Bill (Nova Iguaçu), Carlinhos (Nova Iguaçu) e Pedro (Flamengo).

O treinador eleito foi Carlos Vitor, do Nova Iguaçu. Ele foi lembrado também por Tite na véspera como o destaque da competição e voltou a falar sobre o gesto do comandante do Fla em dar a medalha a ele.



A revelação ficou com Yago, do Nova Iguaçu. Ele é filho de Iranildo está emprestado ao clube pelo Fluminense.

Yuri Elino foi o melhor árbitro. Os assistentes foram Rodrigo Corrêa Figueiredo e Luiz Claudio Regazone.

Arrascaeta foi o craque do campeonato. Ele disputou com Carlinhos e Pedro. O camisa 9 do Fla foi o artilheiro da competição com 11 gols marcados em 12 jogos.



Todos os jogadores marcaram presença na festa. Internamente, o Fla fez um pedido para que os jogadores fossem. Bruno Henrique, que não recebeu prêmios, foi para apoiar os companheiros.



Rubens Lopes, presidente da Ferj, exaltou o campeonato feito pelo Flamengo. Ele ressaltou a média de público, a defesa, o ataque, entre outros. No fim, parabenizou o presidente e os jogadores "pela forma como tratam o campeonato". Depois, falou do Nova Iguaçu e da campanha histórica.



Bill, que se lesionou na final do Carioca, subiu ao palco de muletas. Ele ainda fará exames nesta terça-feira para saber o que aconteceu, mas sentiu o joelho.