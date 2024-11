Flamengo e Atlético empatam em reencontro com pênalti perdido e Gabigol torcedor

O reencontro de Flamengo e Atlético-MG após a final da Copa do Brasil acabou com empate: cariocas e mineiros até fizeram um duelo agitado pelo Campeonato Brasileiro, mas ficaram no 0 a 0 dentro do Maracanã. O destaque ficou com Everson, que defendeu um pênalti e protagonizou lindas defesas durante os 90 minutos.





Com o resultado, a equipe de Filipe Luis chegou aos 59 pontos e retomou a 4ª posição -que chegou a ser ocupada pelo Internacional no início da 33ª rodada.





O Atlético, por outro lado, foi aos 42 pontos e parou no 10° lugar, ainda com risco (mesmo que remoto) de rebaixamento.





O confronto ainda teve presença, mesmo que como torcedor, de Gabigol. O atacante, afastado do elenco, entrou no gramado do Maracanã antes de a bola rolar e acompanhou o embate dos camarotes, deixando o local já no 2° tempo.





Os times voltam a campo em dias diferentes pelo Brasileirão. O Flamengo só joga na outra quarta (20), contra o Cuiabá, enquanto o Atlético-MG encara, fora de casa, o Athletico já no sábado (16).





COMO FOI O JOGO





O 1° tempo teve domínio flamenguista, pênalti perdido e brilho de Everson. Os donos da casa até precisaram se defender nos primeiros minutos, mas controlaram o rival e passaram a martelar a meta de um Everson inspirado: o goleiro fez, pelo menos, três brilhantes defesas e chegou a defender um pênalti batido por David Luiz.





Na etapa final, o time do Rio até acertou a trave, mas o Atlético melhorou em meio a um ritmo menos intenso principalmente com Paulinho, que entrou no lugar de Bernard. O placar, no entanto, não foi alterado até o apito final.





FLAMENGO

Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz (Shola), Matheus Gonçalves (Lorran) e Ayrton Lucas (Cleiton); Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís





ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Bernard (Paulinho); Hulk (Alisson) e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito





Data e horário: 13 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Henrique Neu Ribeiro

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

Público: 63.441

Cartões amarelos: Fabrício Bruno (FLA); Scarpa (CAM)

Gols: não houve





