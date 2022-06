Flamengo é derrotado pelo o Bragantino e vê crise aumentar

O Red Bull Bragantino venceu o Flamengo por 1 a 0 na noite de quarta-feira (8) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida saiu já aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Artur levantou a bola na área rubro-negra em cobrança de falta, Andreas Pereira desviou de cabeça e a bola sobrou para Luan Cândido, que marcou.



Com a derrota, o Fla permanece com 12 pontos em 14º lugar e vê aumentar a pressão sobre o técnico Paulo Sousa, cujo trabalho tem sido contestado pela torcida. Já o Massa Bruta chega aos 13 pontos e se afasta do Z4 na 11ª colocação.





O próximo compromisso das duas equipes é sábado (10). O Bragantino vai encarar o Cuiabá na Arena Pantanal às 19h, e o Flamengo, o Internacional em Porto Alegre, às 21h.