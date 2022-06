Fortaleza sai na frente e vence Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro

O Fortaleza conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo (5) no Maracanã diante do Flamengo.

Diante do resultado, o Fla ficou com 12 pontos na 10ª colocação. O Leão, com apenas cinco, segue na lanterna da competição.

Robson marcou para os visitantes no primeiro tempo, aos 27. O time da casa empatou aos 49, com Éverton Ribeiro.





Pedro ainda mando um pênalti do Flamengo na trave, e Hércules fechou o placar aos 46 da etapa final.





Na quarta-feira (8), às 20h30, o rubro-negro visita o Red Bull Bragantino às 20h30. Na quinta (9), o Fortaleza recebe o Goiás às 20h.