Flamengo é multado pelo STJD por briga de torcida antes do Fla-Flu

O Flamengo foi punido no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa da briga de torcida antes do clássico com o Fluminense, pelo Brasileirão. O rubro-negro foi multado em R$ 40 mil.





A confusão aconteceu na rua São Francisco Xavier, perto do Colégio Militar, região próxima ao Maracanã, mas fora do anel de isolamento do estádio.





O confronto foi flagrado por câmeras de moradores, que viram e registraram a confusão da janela de casa.

Por votos 4 a 1, o Flamengo foi condenado com base no artigo 213 no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O texto fala em deixar de reprimir e prevenir desordens na praça de desporto.





O Fluminense chegou a ser denunciado, mas foi absolvido. O clube era visitante no clássico.





Já o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, foi punido com uma advertência por fazer um gesto de roubo durante o jogo. Ele foi denunciado no artigo 258, por agir de forma contrária à ética esportiva.





Como a decisão foi em primeira instância, na 5ª Comissão Disciplinar, cabe recurso ao Pleno do STJD.

"Por aquele trajeto fazer parte da ida e volta ao local do evento, entendo que deve haver responsabilização do clube mandante (Flamengo), que falhou no dever de fiscalização e repressão", julgou Raoni Lacerda Vita, auditor relator do processo.