Flamengo é o 22° time classificado para Libertadores de 2025; veja todos

O título da Copa do Brasil deste ano garantiu o Flamengo na Libertadores de 2025. O time carioca superou o Atlético-MG por 4 a 1 no agregado (3 a 1 e 1 a 0) e se tornou pentacampeão do torneio.





FLA MENGO É O QUARTO BRASILEIRO JÁ CLASSIFICADO





O Flamengo se juntou a Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. As três equipes já garantiram vaga na competição do ano que vem por meio do Campeonato Brasileiro.





O Brasil pode ter até nove representantes na Libertadores do ano que vem. Para isso, no entanto, é necessária uma combinação específica de títulos e posições no Brasileirão.





O G6 pode virar G7, G8 ou G9 ao final do Brasileiro. Para isso, o campeão da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo), o Cruzeiro (se for campeão da Sul-Americana) e o Flamengo precisarão terminar o Brasileiro no grupo de classificados à competição continental.





No cenário atual, o G6 do Brasileirão virará G7 e, por isso, as chances aumentaram. O Flamengo é o atual quinto colocado e estaria abrindo mais uma vaga por meio da competição nacional na próxima edição da Libertadores.





QUEM JÁ TEM VAGA NA LIBERTADORES DE 2025?





Ao todo, 47 times terão vaga na Libertadores de 2025, sendo 28 delas diretas na fase de grupos. As outras estão destinadas à fase prévia. Até o momento, 22 clubes garantiram classificação ao torneio.





- Alianza Lima (Peru)

- Atlético Bucaramanga (Colômbia)

- Botafogo (Brasil)

- Carabobo (Venezuela)

- Colo-Colo (Chile)

- Deportes Iquique (Chile)

- El Nacional (Equador)

- Estudiantes (Argentina)

- Flamengo (Brasil)

- Fortaleza (Brasil)

- Independiente Del Valle (Equador)

- Libertad (Paraguai)

- Melgar (Peru)

- Nacional (Uruguai)

- Palmeiras (Brasil)

- Peñarol (Uruguai)

- San Antonio Bulo Bulo (Bolívia)

- Sporting Cristal (Peru)

- Deportivo Táchira (Venezuela)

- Universidad Central (Venezuela)

- Universidad de Chile (Chile)

- Universitário (Peru)





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.