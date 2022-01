Flamengo e Volta Redonda não saem do zero em jogo sonolento do Carioca

Flamengo e Volta Redonda fizeram uma partida com poucos lances de perigo e ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado (29), no Raulino de Oliveira. O confronto da segunda rodada do Carioca deixou a desejar tecnicamente e teve apenas 10 bons minutos de bola rolando, no início da segunda etapa.

Na terceira rodada, o Rubro-Negro volta ao Raulino de Oliveira, mas desta vez como mandante, para encarar o Boavista na quarta (2), às 18h. Mais cedo na mesma data, às 15h30, o Voltaço visita o Bangu em Moça Bonita.



Partida





Fraco tecnicamente, o primeiro tempo da partida contou com muita vontade dos atletas, contudo poucas jogadas de efeito. Os times se anularam e o único lance de perigo veio aos 41 minutos. Thiaguinho aproveitou a sobra no escanteio e cruzou de novo para área. Matheus França subiu sem ninguém na marcação e tocou de cabeça na bola, tirando tinta da trave direita. Continua depois da publicidade

O início do segundo tempo foi melhor. Aos 7, Lelê bateu de primeira após cruzamento de Luiz Paulo e obrigou o goleiro Matheus Cunha a fazer uma grande defesa. A reposta do Fla veio na sequência, com o cruzamento de Wesley que André cabeceou mal, perdendo grande oportunidade.

No entanto, o confronto voltou a cair de ritmo rapidamente e seguiu a mesma toada de antes do intervalo, quando pouca coisa aconteceu. Aos 41, o Mengo teve nova chance pelo alto, mas Noga não conseguiu alcançar o cruzamento para emendar para o gol.



