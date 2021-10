Flamengo empata com o Bragantino e continua a 11 pontos do Atlético-MG

Red Bull Bragantino e Flamengo ficaram no empate por um gol em jogo bem disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, nesta quarta-feira (6). Pedro abriu o placar para os visitantes, e Artur empatou para os donos da casa.



Com o resultado, o rubro-negro perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Atlético-MG, que empatou por 2 a 2 com a Chapecoense também nesta quarta. O Fla segue a 11 pontos da liderança do Brasileiro, porém tem dois jogos a menos que os mineiros.



Já o Bragantino, com 35 pontos, perdeu posição para o Corinthians, que venceu o Bahia no dia anterior, e caiu para o sexto lugar.

Próximos jogos



No sábado (9), o Flamengo vai visitar o Fortaleza, às 19h, na Arena Castelão. No mesmo dia, o Bragantino irá encarar o Palmeiras, às 21h, no Allianz Parque.





Ficha técnica





RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Natan) e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes (Helinho); Artur, Ytalo e Cuello. T.: Mauricio Barbieri





FLAMENGO

Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Arão, Thiago Maia, Andreas (Michael), Vitinho (Kenedy), Bruno Henrique e Pedro. T.: Renato Gaúcho





Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Éder Alexandre (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Jadsom e Mauricio Barbieri (BGT); Andreas Pereira, Bruno Henrique e Kenedy (FLA)

Gols: Pedro (FLA), aos 38'/1ºT; Artur (BGT), aos 13'/2ºT