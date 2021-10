Seleções já desfalcaram Flamengo em 12 jogos e baixas passam de 60 dias fora

O descontentamento do Flamengo com a sequência da maratona de jogos em meio ao calendário das seleções tem amparo nos números e se reforça à medida que as perdas são contabilizadas. Desde o início desta temporada, o clube já cedeu oito jogadores.



Há casos em que atletas desfalcaram o time rubro-negro por mais de 60 dias, contando o período em que estiveram nas equipes nacionais somado ao tempo de recuperação de lesões decorrentes de jogos das Eliminatórias Sul-Americanas e da Copa América.



O caso mais emblemático é o do meia Arrascaeta, figurinha carimbada da seleção uruguaia. A serviço da Celeste por 52 dias, o jogador não esteve em campo pelo Flamengo em 13 ocasiões: dez pelo Brasileirão, duas na Copa do Brasil e uma pela Libertadores.

Esta ausência foi ampliada ainda mais por conta dos 16 dias que o atleta ficou longe dos gramados para se recuperar de alguma lesão constatada em jogos até 66 horas após em seu retorno.



Frequentemente lembrados por Tite para defender a seleção brasileira, Gabigol e Everton Ribeiro também não têm estado sempre à disposição de Renato Gaúcho. Everton desfalcou a equipe em nove jogos, enquanto o artilheiro ficou fora de dez duelos.



Pesou contra o goleador o fato de ele ter retornado da última Data-Fifa com dores musculares. Na soma, Gabi ficou fora da equipe por 55 dias, enquanto o camisa 7 não esteve às ordens em 49.



O chileno Isla é outro que vive na ponte-aérea. Titular do Chile, ele não pode ser utilizado no clube em dez partidas, somando 54 dias de ausência. Rodrigo Caio (dois jogos), Pedro (dois jogos) e Gerson (dois jogos) foram outros convocados em 2021.



Jogador que retornou ao Flamengo após uma passagem pelo futebol da Turquia, Piris da Motta fecha essa conta. Apesar de não ser nome recorrente nas listas de Renato, o paraguaio não estava sequer apto a ser relacionado em 16 jogos. O agravante neste caso foram os 76 dias de recuperação de lesões.



"Adiar os jogos foi acordado com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas a gente soube que voltaram atrás da decisão, o que causa uma profunda indignação. É realmente inaceitável com uma condição que temos no Brasil, com um calendário apertado, a gente se dar ao luxo de não parar o campeonato", disse o presidente Rodolfo Landim.



"Fica parecendo que pode ser uma retaliação ao clube -não da CBF, com a qual a gente tem conversado, mas com uma CBF que a gente não consegue enxergar", emendou o mandatário do Flamengo.



Após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlhetico-PR no domingo (3), pelo Brasileirão, os atuais campeões abriram a contagem para mais três duelos com o elenco mutilado pelas perdas de quatro nomes, o que irá fazer a conta ficar ainda mais pesada.



Sem Gabigol, Arrascaeta, Isla e Everton, Renato Gaúcho terá de colocar à prova a força do grupo nos encontros diante de Red Bull Bragantino, este primeiro às 20h30 desta quarta-feira (6), Fortaleza e Juventude.



"As datas deveriam ser cumpridas. No Flamengo, temos uma decisão a cada três dias. Nós temos quatro jogadores que estão servindo às seleções. Os únicos beneficiados são os nossos adversários. É difícil de entender certas coisas", comentou o treinador.



O técnico ainda pode ficar sem Bruno Henrique, que relatou incômodo na coxa e é tido como dúvida.