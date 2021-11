Flamengo encurta lista de desfalques contra o Bahia

Pressionado por seus resultados recentes no Campeonato Brasileiro, em que precisou lidar também com vários desfalques, o Flamengo poderá ter até cinco novidades no confronto com o Bahia às 19h desta quinta-feira (11), no Maracanã.



Fora do time até então por conta de uma lesão no tornozelo, o atacante Kenedy treinou no Ninho do Urubu na véspera da partida válida pela 31ª rodada da competição e deve ao menos ser relacionado para o duelo diante do time tricolor.



O meia Diego, recuperado de um problema na coxa, deve ser outra opção para o treinador, assim como Thiago Maia, que não jogou contra a Chapecoense por ter levado uma pancada no compromisso anterior, contra o Atlético-GO. Após cumprir suspensão, Andreas Pereira estará à disposição.



O goleiro Diego Alves, que pode ser o quinto reforço, ainda tem presença incerta.

Apesar das novidades, o Flamengo segue sem poder contar com Filipe Luís, Pedro e Arrascaeta, todos em recuperação de suas lesões. O time de Renato Gaúcho ainda não terá Everton Ribeiro, suspenso, e Isla, a serviço da seleção do Chile.



Do lado tricolor, o desfalque será Patrick de Lucca, que cumpre suspensão.



O Bahia tenta manter o embalo com Guto Ferreira: desde a chegada do treinador, são sete jogos invicto, com quatro empates e três vitórias, sendo a mais recente delas sobre o São Paulo, no domingo passado (7). Fora da zona de rebaixamento, a equipe tem 36 pontos.



O Flamengo, por sua vez, soma 54 e ocupa a terceira colocação.





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (11)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Transmissão: Premiere