Flamengo espera convocação de Wesley para seleção e vê saída só após Mundial

Wesley começou em alto nível a primeira temporada como titular absoluto do Flamengo. Se assumiu a vaga apenas no final de 2024, ele agora tem status de inegociável pelo menos até o Mundial de Clubes e vive a expectativa de ser convocado para a seleção brasileira. As ofertas seguem chegando, mas o Rubro-negro não quer perder um de seus protagonistas.





O lateral-direito chegou a cinco títulos como jogador profissional. Nos dois últimos foi um dos principais jogadores: a Copa do Brasil 2024 e a Supercopa 2025. No currículo, o jovem também tem o Carioca 2024, e a Libertadores e Copa do Brasil em 2022.





O Flamengo tem feito algumas negociações para saídas de jogadores, mas nenhuma envolvendo atletas importantes. Wesley é atualmente o jogador com maior potencial de venda dentro do rubro-negro, mas só sairá por uma boa proposta no meio do ano. Filipe Luís e o clube acreditam que ele terá mercado para escolher para onde ir.





Wesley já recebeu proposta oficial de cinco clubes europeus em diferentes momentos. Foram eles: Barcelona, da Espanha, quando ainda estava em baixa, Bournemouth e Aston Villa, da Inglaterra, Atalanta, da Itália, e, por último, o Zenit, da Rússia. Milan e Everton sinalizaram um interesse. A oferta dos russos foi a mais alta até o momento: 25 milhões de euros (cerca de R$ 151,3 milhões na cotação atual).





O Fla mira uma venda de pelo menos 30 milhões de euros (cerca de R$ 181,5 milhões). A única coisa que faria o clube mudar de ideia sobre uma saída imediata é uma proposta completamente fora do comum. As janelas da Europa, porém, estão fechando. O Zenit, que tem mais tempo com o limite apenas em 20 de fevereiro, ainda promete tentar mais uma vez.





Há dois motivos pelos quais o Flamengo não vai vender agora. Primeiro, o clube acredita que o jovem vai se valorizar na temporada, especialmente porque espera uma convocação dele para a seleção brasileira já na próxima Data Fifa. Segundo, Filipe Luís pediu expressamente a José Boto para não perder nenhum titular nessa janela do início do ano. Ele sabe que após o Mundial será mais difícil segurar.





A contratação de Danilo em nada tem a ver com uma possível saída de Wesley. O jogador chega para atuar como zagueiro, mas, em caso de necessidade, pode ser também lateral-direito. Varela é outro nome disponível.





É o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele quiser, onde ele vai querer jogar. Porque não tem teto, esse moleque é diferente. O Dorival [técnico da seleção brasileira] estava aí, né? Mais um que vai sair na Data Fifa.Filipe Luís





Se o Mundial poderá ser uma despedida para Wesley, será um começo para Jorginho. O Flamengo avançou pelo jogador, que deve assinar um pré-contrato provavelmente na próxima semana - mas será um reforço apenas para o meio do ano. O clube também vai observar as necessidades apresentadas nesses primeiros meses para avaliar a utilização da janela especial para o torneio nos Estados Unidos.



