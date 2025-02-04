Seleção inicia decisões no sub-20 com pressão, promessa e 'ajudinha'

O Brasil inicia, a partir das 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (4), uma série de cinco decisões no hexagonal final do Sul-Americano sub-20, torneio realizado na Venezuela e que dá quatro vagas no Mundial da categoria.





PRESSÃO, PROMESSA E AJUDINHA





A seleção de Ramon Menezes está mais pressionada do que nunca, já que perdeu dois dos quatro jogos que fez no Grupo B da fase inicial da competição.





Uma das derrotas, aliás, assustou os torcedores: o Brasil tomou 6 a 0 da Argentina logo na estreia do Sul-Americano. O elenco se recuperou e venceu, de maneira dramática, a Bolívia e o Equador, garantindo a vaga no hexagonal antes de voltar a tropeçar, desta vez diante da líder Colômbia.





Na nova etapa, seis seleções são colocadas em um único grupo, e todas jogam contra todas. A seleção, portanto, vai atuar cinco vezes. A novidade está na presença do VAR, ausente na primeira fase da competição.





Os dois primeiros embates da seleção, contra Uruguai e Colômbia, já são "pedreiras". O motivo? Ambos os adversários terminaram seus grupos no topo da tabela. A sequência continua com duelos diante de Paraguai e Argentina antes de terminar com o Chile.





A promessa é de que "tudo será zerado" para o hexagonal final. Foi isso que o lateral Igor Serrote, que pertence ao Grêmio, falou após o último jogo da seleção brasileira.





Agora, tudo vai zerar na próxima fase. Temos que trabalhar muito durante estes poucos dias para pensar no jogo de terça-feira e fazer um grande jogo. A competição é muito difícil porque é muito curta. É levar o que aprendemos de bom até aqui para a próxima fase e fazer o nosso melhor Igor Serrote, após Brasil 0x1 Colômbia





Os comandados de Ramon Menezes contam com uma "ajudinha" preciosa no hexagonal, que começa nesta terça (4) e vai até o próximo dia 16.





Na teoria, quatro dos seis envolvidos garantem vaga no Mundial -o torneio terá início em outubro deste ano com 24 países disputando o título.





Presente no hexagonal, o Chile já está confirmado porque será sede do Mundial. O elenco de Nicolás Córdova, diante deste cenário, entrará em campo sem qualquer tipo de pressão.





Na prática, portanto, apenas uma seleção estará fora do Mundial entre os envolvidos Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai e Uruguai disputam quatro vagas.





TABELA DO BRASIL NO HEXAGONAL





1ª rodada

4 de fevereiro - Uruguai x Brasil (19h30)





2ª rodada

7 de fevereiro - Colômbia x Brasil (17h)





3ª rodada

10 de fevereiro - Paraguai x Brasil (17h)





4ª rodada

13 de fevereiro - Brasil x Argentina (22h)





5ª rodada

16 de fevereiro - Brasil x Chile (horário a definir)



