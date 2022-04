Flamengo estreia na Libertadores com vitória sobre o Sporting Cristal

O Flamengo venceu o Sporting Cristal-PER por 2x0 e começou bem a campanha na Libertadores na noite desta terça-feira (5). Bruno Henrique e Matheuzinho fizeram os gols que garantiram a vitória do rubro-negro em Lima, no Peru.

O jogo começou às 22h, com atraso de uma hora, depois de muita incerteza. Na segunda-feira (4), o governo peruano decretou estado de emergência para conter os protestos violentos contra o aumento nos preços de combustíveis e fertilizantes no país. Horas antes da partida, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) chegou a confirmar a informação de que o jogo seria adiado para uma nova data. Minutos depois, no entanto, após o governo peruano encerrar o toque de recolher, a confederação disse que o jogo seria disputado com uma hora de atraso e sem a presença de público.

Com a bola rolando no Estádio Nacional, em Lima, o time do técnico Paulo Sousa precisava vencer para espantar a crise após a derrota na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. O Flamengo não teve dificuldades para se impor sobre o Sporting Cristal, e abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. O time peruano errou a saída de bola, Willian Arão acionou Matheuzinho e o lateral cruzou rasteiro para Bruno Henrique finalizar no contrapé do goleiro.





A equipe peruana respondeu e levou perigo. Aos 40 minutos, Ávila fez boa jogada na linha de fundo e chutou para defesa de Hugo com o pé. Na volta do intervalo, mais pressão do Sporting Cristal. Aos 23, após cruzamento da esquerda, Ávila finalizou de carrinho e exigiu uma defesa à queima-roupa do goleiro do Flamengo.





Passado o susto, o rubo-negro tentou ficar mais com a posse de bola e administrar o resultado. O segundo gol saiu aos 41 da segunda etapa, com Matheuzinho. O lateral disparou pela direita, recebeu bom passe de Lázaro e chutou cruzado, na saída do goleiro, para fechar o placar.

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do grupo H e tem três pontos conquistados. O Sporting Cristal, que ainda não pontuou, é o lanterna. Completam a chave Talleres-ARG e Universidad Católica-CHI, que se enfrentam nesta quarta-feira (6).





O próximo compromisso do Mengão pela Libertadores é na próxima terça-feira (12), às 21h30, contra o Talleres, no Maracanã.