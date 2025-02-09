Flamengo evita forçar elenco e sofre com 'pedra no sapato' de Filipe Luis

O Flamengo vinha de uma sequência positiva, mas não conseguiu se encontrar e fez jogo tecnicamente abaixo com o Fluminense.





Com desfalques importantes, o técnico Filipe Luís prometeu que não vai sacrificar ninguém em nome do Campeonato Carioca, diferente do que aconteceu na temporada passada. No entanto, ele segue com uma "pedra no sapato".





De la Cruz e Arrascaeta sequer foram relacionados. Os dois treinaram no sábado (08) e vão fazer atividades também no domingo (quando o resto do time folga), seguindo uma programação de controle de carga.





Filipe Luís não vai forçar a barra com os jogadores. A ideia da comissão técnica é evitar ao máximo exagerar na minutagem de cada atleta para reduzir os riscos de lesão no futuro. Alex Sandro, por exemplo, sentiu dores e saiu por precaução. Ele faria exames neste domingo (9).





O Flamengo sabe que dar tudo no Carioca pode custar caro. Foi o que aconteceu com Tite em 2024, que até poupou na Libertadores pensando no estadual e sofreu com o acúmulo de lesões na parte mais importante da temporada.





"Estamos controlando a carga para os jogadores não fazerem dois jogos seguidos, como o Ayrton fez hoje. Mas é inevitável, alguns vão ter que fazer. Queremos chegar bem no Brasileirão. Não vou matar ninguém no Carioca e se isso custar o meu trabalho, azar... Quero ganhar o Carioca sim, e vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho", disse Filipe Luís.





O que segue no Flamengo é a "pedra no sapato" de Filipe Luís. O Fluminense é o único que conseguiu derrotar o treinador e neste sábado fez jogo duro novamente.





O Fla ainda não encaixou no estilo do adversário. O time acaba sofrendo contra a equipe montada por Mano Menezes, que joga bastante recuada e explorando o contra-ataque. O forte calor e o gramado duro também prejudicaram as duas equipes.





O técnico garante que não fica remoendo os maus resultados, mas a derrota em 2024 doeu. Ele admitiu na época ter tido uma noite ruim de sono depois de perder para o Flu. Agora, porém, é bola para frente.





"Não está engasgado, não penso assim. Só penso em ganhar o próximo jogo. Não fico remoendo. Foi a primeira vez que jogamos contra o Fluminense no ano, vão ser no mínimo quatro. Nos conhecemos bem, é sempre um jogo difícil para os dois lados", finalizou Filipe Luís.



