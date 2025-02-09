Fábio salva no fim, e Flamengo e Fluminense empatam em clássico pegado

Em clássico quente, mas tecnicamente ruim, Flamengo e Fluminense ficaram apenas no 0 a 0 no Maracanã, na tarde deste sábado (8). O primeiro jogo entre as equipes no ano foi válido pela nona rodada do Campeonato Carioca.
O resultado deixa os times na mesma. O Fla fica em segundo, com 14 pontos, dois do líder Volta Redonda. O rubro-negro tem uma partida a menos. O Flu é o oitavo, com 11 pontos.
O Flu volta a campo no fim de semana e o Fla cumpre rodada atrasada. No domingo, o tricolor encara o Nova Iguaçu, às 16h, no Maracanã. O rubro-negro terá o Botafogo na quarta-feira, às 21h30, também no estádio que é mandante.
Os dois times perderam jogadores importantes por lesão. No Flu, Thiago Silva. No Fla, Alex Sandro. Ambos devem ser reavaliados na volta dos times aos CTs.
Este 8 de fevereiro completa seis anos da morte de 10 jovens no incêndio do Ninho do Urubu. O Flamengo promoveu homenagens com um patch na camisa escrito "nossos 10" e uma mensagem no telão. De manhã, houve um culto ecumênico no CT do clube com as famílias. A torcida levou bandeirões de cada um dos garotos e cantou a música especial feita para eles no início e no minuto 10.
Como foi o jogo
Sob um calor fortíssimo, Flamengo e Fluminense fizeram um jogo morno em termos de finalização. Tecnicamente abaixo do esperado, as equipes tiveram mais confusões do que chances claras. O Fla ainda perdeu Alex Sandro logo aos sete minutos de jogo. Ele sentiu dores musculares e foi substituído por precaução, dando lugar a Ayrton Lucas.
As duas equipes criaram muito pouco e até assustaram, mas não o suficiente para fazerem os goleiros trabalharem. O mais importante do primeiro tempo foi o clima mais quente entre os jogadores. Foram vários momentos de discussões, reclamações e faltas. Em uma dessas, Bruno Henrique acabou levando um cartão amarelo. Arias e Pulgar também foram punidos em outro momento. Na reta final, aos 38, foi a vez de Thiago Silva cair, sentir o tornozelo e pedir atendimento. Ele ficou mancando muito e foi substituído no intervalo.
O segundo tempo voltou como o primeiro: poucas chances e mais faltas. O Fluminense ficou na bronca em uma falta de Pulgar em Lima, que o árbitro nem assinalou e, portanto, não deu o segundo amarelo ao chileno. A primeira chegada mais interessante foi apenas depois dos 20 minutos e mesmo assim não fez Rossi suar a camisa pelo lado do Fla. As finalizações também não chegavam muito em Fábio. Os dois treinadores foram para as primeiras mudanças tentando mudar a dinâmica ofensiva dos times.
Na reta final, as duas torcidas subiram o volume para tentar fazer os times reagirem. As equipes responderam e passaram a assustar um pouco mais. Fábio salvou a melhor chance do jogo na reta final e, apesar das tentativas, nenhuma das equipes conseguiu balançar a rede.
Lances importantes
Perigo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Flu saiu jogando errado, Plata recuperou e invadiu a área. Ele cortou Thiago Silva, mas adiantou muito e bola e Fábio saiu para ficar com ela.
Cadê. Aos 27, Hércules deu bom lançamento e achou Cano na área. O atacante bateu cruzado, mas a bola passou por toda a área e ninguém apareceu para finalizar.
Perto. Aos 35, Pulgar cobrou escanteio, Cano cortou e a bola voltou para o chileno. Ele levantou de novo e Bruno Henrique cabeceou para fora, perto do gol de Fábio.
Que chance. Aos 46, Thiago Silva cortou o cruzamento e a bola chegou limpa para Wesley. Ele chegou batendo, mas o zagueiro, mesmo caído, cortou.
Precisa de mais. Aos 23 minutos do segundo tempo, Lima fez a virada para Cannobio, que ficou no mano a mano com Wesley. O lateral do Flamengo conseguiu o desvio e Rossi saiu na hora certa para ficar com a bola.. Aos 23 minutos do segundo tempo, Lima fez a virada para Cannobio, que ficou no mano a mano com Wesley. O lateral do Flamengo conseguiu o desvio e Rossi saiu na hora certa para ficar com a bola.
Quase. Aos 35, Bruno Henrique tentou jogada na área e a bola sobrou para Luiz Araújo, que chegou batendo com desvio para fora.
Assustou. Aos 36, após cobrança de escanteio, Léo Pereira desviou de cabeça e a bola bateu em Bruno Henrique, que acabou afastando sem querer.
Quase complicou. Aos 40, Arias jogou a bola na área e Léo Pereira desviou, mas quase mandou na direção do gol.
Mais baixo. Aos 41, Ayrton Lucas arriscou da entrada da área, mas pegou mal e mandou por cima.
Incrível. Aos 43, Ayrton Lucas recebeu na esquerda e cruzou para Cebolinha mandar de cabeça no cantinho. Fábio foi incrível para salvar.
FICHA TÉCNICA
Fluminense x Flamengo - 9ª rodada Carioca
Data e hora: 8 de fevereiro de 2025, às 16h30
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Alex Gomes Stefano
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Cartões amarelos: Bruno Henrique, Pulgar, Léo Ortiz (FLA), Arias, Cannobio, Guga (FLU)
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Fuentes; Martinelli (Bernal), Hércules; Jhon Arias, Riquelme (Lima), Canobbio (Serna) e Cano (Lelê). Técnico: Mano Menezes.
Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Allan), Evertton Araújo, Gerson; Plata (Luiz Araújo), Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.
