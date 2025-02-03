Pesquisar

Veja os gols

Flamengo faz 3 a 1 no Botafogo e conquista Supercopa do Brasil

Redação Bonde com Agência Brasil
03 fev 2025 às 09:55

Reprodução/Facebook
Com um Mangueirão lotado, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1, na tarde deste domingo (2) em Belém (Pará), e conquistou pela terceira vez na história o título da Supercopa Rei 2025, que envolve o vencedor do último Campeonato Brasileiro, o Glorioso, e o último campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro.


A equipe comanda pelo técnico Filipe Luís se impôs tecnicamente sobre o Botafogo e contou com o faro de gol do atacante Bruno Henrique, destaque da partida com dois tentos anotados. A forte chuva que caiu na capital paraense chegou interromper a partida.

Chuva forte


Os primeiros minutos foram disputados sob forte chuva. Mesmo assim, o placar não demorou a ser aberto. Logo aos 9 minutos, Bruno Henrique foi derrubado por Lucas Halter após invadir a área. O atacante foi para a cobrança e conseguiu superar o goleiro John.


Aos 15 minutos, o jogo foi paralisado em razão da água que estava acumulada no gramado. Com o passar do tempo, a chuva diminuiu e, depois de um intervalo de 1h12min, a bola finalmente teve condição de voltar a rolar no Mangueirão.

O Flamengo tomou conta de vez das ações, e demorou somente quatro minutos para chegar ao segundo, quando Michael recebeu passe longo e tocou para Bruno Henrique, que, da entrada da área, acertou lindo chute de primeira para marcar golaço.


O Botafogo, por outro lado, mostrava muita dificuldade para criar. E a melhor oportunidade veio aos 33 minutos da etapa final, quando o lateral Alex Telles acertou chute de longe que explodiu no travessão do gol defendido por Rossi. Logo depois, Luiz Araújo entrou no lugar de Michael. E o atacante marcou o terceiro do Rubro-Negro aos 37 com um toque por cobertura.

Aos 41 minutos o volante Patrick de Paula ainda descontou, mas a vitória final, e o título, ficaram mesmo com o Flamengo.


Supercopa

A Supercopa do Brasil surgiu em 1990 e foi vencida pelo Grêmio. A segunda edição ocorreu em 1991, com o título do Corinthians. Depois, a competição foi interrompida e, após um hiato de 29 anos, retornou ao calendário do futebol brasileiro em 2020.


Nos anos de 2020 e 2021 o título ficou com o Flamengo. Já em 2022 o Atlético-MG foi o campeão. O Palmeiras ergueu o troféu em 2023. O vencedor mais recente do campeonato até a tarde deste domingo era o São Paulo, vencedor da edição de 2024.


futebol Flamengo Supercopa Brasil Botafogo 2025 Supercopa Rei
