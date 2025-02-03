Santos fecha treinos em semana de reestreia de Neymar

O Santos anunciou que, na primeira semana de treinos do elenco após o retorno de Neymar, os trabalhos serão fechados para a imprensa.
Neymar fará sua reestreia pelo Peixe na próxima quarta-feira (5), na Vila Viva Sorte, contra o Botafogo-SP, conforme garantiu o técnico Pedro Caixinha. Para isso, o craque vai trabalhar com o grupo santista durante a semana, e o 'efeito Neymar' já será sentido no dia a dia de cobertura do Santos. Nesta semana, diferentemente do que vinha acontecendo, os treinos não terão atendimento à imprensa.
Se antes boa parte das atividades era aberta no aquecimento para os jornalistas, nesta semana inaugural da segunda passagem de Neymar pelo clube o trabalho será fechado, sem a presença dos jornalistas.
O clube divulgou neste domingo (2) sua programação semanal:
"Segue a programação de treinos do elenco profissional do Santos FC
SEGUNDA-FEIRA (3), APRESENTAÇÃO ÀS 8H30 E TREINO ÀS 9H30 NO CT REI PELÉ
TERÇA-FEIRA (4), APRESENTAÇÃO ÀS 15H30 E TREINO ÀS 17H NO CT REI PELÉ
QUARTA-FEIRA (5), 7ª RODADA DO PAULISTÃO SICREDI -SANTOS X BOTAFOGO, ÀS 21H35, NA VILA BELMIRO
QUINTA-FEIRA (6), LIVRE
SEXTA-FEIRA (7), APRESENTAÇÃO ÀS 8H30 E TREINO ÀS 9H30 NO CT REI PELÉ
SÁBADO (8), APRESENTAÇÃO ÀS 8H30 E TREINO ÀS 9H30 NO CT REI PELÉ. APÓS O ALMOÇO, VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DOMINGO (9), 8ª RODADA PAULISTÃO SICREDI - NOVORIZONTINO X SANTOS, ÀS 16H, EM NOVORIZONTE
OBS.: NÃO TEREMOS ATENDIMENTO À IMPRENSA. A COMUNICAÇÃO FORNECERÁ IMAGENS DOS TREINOS, FEITAS PELA SANTOS TV."
A expectativa do Santos é de que Neymar faça sua reestreia no dia de seu aniversário de 33 anos, mas a minutagem do craque ainda está indefinida.
"Ele (Neymar) vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica. Terá esse espaço de treino para poder estar conosco. Esperamos ter a volta do Escobar e do Thaciano também", afirmou Caixinha em entrevista coletiva após a vitória do Peixe no clássico contra o São Paulo, neste sábado.
Apresentado na sexta, Neymar ficou em casa no sábado e, neste domingo, curtiu a folga em Mangaratiba, cidade praiana a 85 km da capital no Rio de Janeiro. O novo camisa 10 do Peixe postou fotos de um treino de musculação, além de stories no Instagram zoando os amigos que foram derrotados por ele em partidas de padle (esporte semelhante a squash).
Domingo de folga de Neymar tem treino, padle e zoação ao São Paulo
