Flamengo leva susto, mas vence e tira Internacional da briga do título

O Flamengo construiu vantagem confortável no primeiro tempo, tomou susto no segundo, mas venceu o Internacional por 3 a 2 neste domingo. A partida no Maracanã foi válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois duelos entre as equipes na competição foram em alto nível.





O resultado tira o Inter da briga pelo título. O time cai para quarto ligar, com 65 pontos, enquanto o Flamengo fica em terceiro, com 66. O líder Botafogo tem 73 faltando duas rodadas para o fim.





As equipes tinham alguns velhos conhecidos de cada uma, mas Léo Ortiz fez valer a lei do ex. Natural de Porto Alegre e criado na base do Internacional, ele abriu o placar do jogo. Michael fez os outros dois do Flamengo. Os gols do visitante foram de Wesley e Valencia.





Os times voltam a entrar em campo na quarta-feira, pelo Brasileiro. O Flamengo encara o Criciúma fora de casa, às 20h (de Brasília). Já o Inter tem difícil duelo com o Botafogo no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília).

O Flamengo perdeu De la Cruz para a próxima rodada. O uruguaio estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo.





COMO FOI O JOGO





O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo e foi dominante. Com o lado direito funcionando bem mais uma vez, o time carioca entrou em campo disposto a jogar mesmo sem ambições na temporada. Empilhando boas chegadas, o time carioca achou que tinha matado o jogo já antes do intervalo. Primeiro, em escanteio, Léo Ortiz subiu consciente e, mesmo sem olhar para o gol, abriu o placar. Logo depois, Gerson foi novamente brilhante e iniciou a jogada, que contou com insistência coletiva e eficiência de Michael. O atacante ainda fez o segundo dele em mais uma chegada com Gerson e Wesley.





O Internacional criou uma chance muito clara, mas apenas isso. O time visitante até tentou chegar ao gol de Rossi, mas o Flamengo se protegeu bem e não sofreu. A torcida apareceu em bom número no Maracanã, mas viu a equipe gaúcha ser envolvida pelo time da casa.





O Inter voltou melhor no segundo tempo, foi eficiente e colocou fogo no jogo. Com a desvantagem reduzida, a torcida subiu o volume e cantou até "seremos campeões". Primeiro, Wesley deu bonito chute para fazer o 3 a 1. Valencia fez o segundo pouco depois, em lance que gerou muita reclamação do Flamengo e até cartão amarelo a Gerson, que ficou inconformado por uma falta não marcada na origem do lance.





A reta final ganhou ares mais tensos do que o Flamengo esperava. Os cariocas continuavam chegando e assustando, mas não tiveram tanto sucesso na hora de acertar a finalização. Do outro lado, o Inter cresceu e assustou. A torcida rubro-negra começava a pedir "vai para cima deles", mas estava já impaciente com os erros perto da área adversária. No fim, o placar não voltou a mudar e a vitória foi para os donos da casa.





FLAMENGO

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz (Alcaraz) e Gerson; Michael, Bruno Henrique (Gabigol) e Plata (Varela). Técnico: Filipe Luís.





INTERNACIONAL

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton) e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Tabata (Gabriel Carvalho), Thiago Maia (Rômulo) e Wesley (Wanderson); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Roger Machado.





Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: De la Cruz, Gerson (FLA), Wesley, Fernando (INT)

Gols: Léo Ortiz (aos 28 minutos do primeiro tempo), Michael (aos 36 minutos do primeiro tempo), Michael (aos 40 minutos do primeiro tempo), Wesley (aos nove minutos do segundo tempo), Valencia (aos 16 minutos do segundo tempo)