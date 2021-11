Flamengo mantém fé em time 100% na final e vê acerto em planejamento

Após tropeços em campo, desconfiança e críticas por parte a torcida, o Flamengo desembarcou em Montevidéu com a fé inabalável de que terá seu time titular em campo contra o Palmeiras, sábado (27), pela final da Libertadores.



A delegação desembarcou na quarta (24) em Montevidéu, já treinou no estádio do Peñarol, e a expectativa é de que os jogadores cheguem em condições para encarar o Alviverde. No trabalho desta tarde, Isla correu em volta do campo, Pedro fez trabalhos regenerativos, enquanto Bruno Henrique e Arrascaeta trabalharam normalmente com o elenco no gramado.



A avaliação do comando de futebol é de que foi acertado o revezamento de peças de olho no Uruguai. Desde a partida contra o Bahia, o técnico Renato Gaúcho e os profissionais de saúde do clube trabalham ainda mais próximos para que a carga seja equilibrada entre todos.



A tendência é que a atividade desta quinta-feira (25) seja mais intensa, visto que o último treino ainda contemplou o trabalho de regeneração de muitos atletas que atuaram no 2 a 2 contra o Grêmio.

A programação rubro-negra ainda contempla duas atividades no Campeón del Siglo, além do reconhecimento do gramado de Estádio Centenário.



Na véspera da decisão, toda a delegação fará um teste final de PCR para detecção da covid-19, e a ordem agora é de descanso nas horas vagas e trabalho árduo nos treinos que restam.