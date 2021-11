Com Flamengo ou Palmeiras, sorteio do Mundial de Clubes será na segunda-feira

A Fifa anunciou na tarde desta quarta-feira (24) que o sorteio do Mundial de Clubes deste ano acontece às 13h (de Brasília) da próxima segunda (29), dois dias após a final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

O sorteio será em Zurique, na Suíça, para definir o chaveamento dos sete clubes que participam do Mundial. O campeão sul-americano, portanto Flamengo ou Palmeiras, estreia já em uma das semifinais. As datas do Mundial ainda são uma incógnita e devem ser anunciadas pela Fifa no mesmo evento.



Os outros seis clubes no Mundial de Clubes serão: Chelsea, campeão da Champions League; o saudita Al Hilal, que venceu a Champions da Ásia; o egípcio Al Ahly, representante da África; o Monterrey, do México; Auckland City, da Nova Zelândia; e o Al Jazira, que joga o torneio como representante do país-sede, os Emirados Árabes Unidos.



A exemplo dos últimos anos, o representante local (Al Jazira) deve abrir o Mundial em jogo de playoff contra o campeão da Oceania (Auckland City). Em seguida há dois jogos de segunda fase para definir quem pega o Chelsea e o campeão da Libertadores nas semifinais.

Continua depois da publicidade



Segundo anunciado pela Fifa, o sorteio do Mundial terá participação do ex-zagueiro inglês John Terry, que é ídolo do Chelsea.



Palmeiras e Flamengo decidem a Libertadores a partir das 17h deste sábado (27), no estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai. A final opõe os dois últimos campeões do torneio.