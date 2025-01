Flamengo passeia sobre o Bangu e vence a primeira com o time B no Carioca

Com um a mais desde os oito minutos do primeiro tempo, o Flamengo, enfim, venceu no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, a equipe passeou sobre o Bangu e aplicou uma goleada de 5 a 0 no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. A partida foi válida pela quarta rodada e o Bangu segue sem balançar a rede no Estadual.





Carlinhos marcou dois dos cinco gols e os garotos da base fizeram os outros. Felipe Teresa, Wallace Yan e Guilherme Gomes balançaram a rede.





A goleada sobe o Flamengo de penúltimo para o quinto lugar, com quatro pontos. A equipe ainda pode cair dependendo dos resultados da rodada. O Bangu fica em último, com apenas um ponto.





O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, diante do Volta Redonda. O jogo será no Mané Garrincha, em Brasília. O Bangu encara o Botafogo no domingo, às 18h, no Nilton Santos.





Este foi o último jogo do Flamengo com o time alternativo e o único com bom público de 33.077 presentes. Os titulares -pelo menos alguns deles- devem estrear no Estadual no próximo sábado. Filipe Luís ainda tem dois treinos para definir os relacionados.





COMO FOI O JOGO





O Flamengo já dominava o jogo quando o Bangu se complicou ainda mais aos oito minutos. Moretti foi expulso depois de entrar com as travas na chuteira de Rayan Lucas. Ele reclamou muito e a partida demorou a recomeçar, mas o time ficou com um a menos. Na sequencia, o time visitante empilhou grandes chances, mas teve dificuldades para marcar mesmo com um a mais.





Cleber dos Santos só foi fazer uma mudança nos últimos minutos e acabou dando certo. O Bangu começou a se aventurar um pouco mais e desperdiçou uma chance incrível. No contra-ataque com três toques, Felipe Teresa, que havia acabado de entrar, abriu o placar para dar mais tranquilidade ao Flamengo.





O time voltou ligado, jogou bem melhor e logo de cara já ampliou o placar. Primeiro aos sete do segundo tempo, com Wallace Yan, que ganhou a oportunidade de ser titular neste jogo e foi bem. Depois, com Carlinhos após contra-ataque rápido. Aproveitando que o Bangu precisou se lançar mais e ficou exposto, o Flamengo soube dar mais volume e eficiência, algo que faltou na etapa inicial.





O Bangu tentava desacelerar o ritmo da partida pelo menos para não sofrer mais gols, mas não deu certo. Do outro lado, o Flamengo ainda acelerava e conseguiu marcar o quarto gol no duelo com Guilherme e o quinto novamente com Carlinhos. O placar ajudou a subir na tabela e também marcou a primeira vitória desse grupo alternativo e a única das quatro partidas sem sofrer gols.





BANGU

Victor Brasil, Vitinho, Kevem, Yuri Garcia, Ítalo; André Castro (Baltoré), Alex Moretti, Lucas Nathan (Léo Guerra), Raphael Augusto (Franklin); Fabinho (João Veras) e Raphael Carioca (Ruan Carlos). Técnico: Junior Martins.





FLAMENGO

Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton (Da Mata) e Zé Welinton; Rayan Lucas (Daniel Rogério), Fabiano (Felipe Teresa) e Guilherme (Rafael Couto); Lorran (João Alves), Wallace Yan e Carlinhos. Técnico: Cleber dos Santos.





Local: Estádio Castelão, São Luís (MA)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Lucas Castro dos Santos

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Cartões amarelos: Fabinho, Ruan, Vitinho (BAN), Lorran, João Alves, Rayan Lucas (FLA)

Cartões vermelhos: Moretti (BAN)

Gols: Felipe Teresa (aos 39/1ºT), Wallace Yan (aos 7/2ºT), Carlinhos (aos 13/2T), Guilherme (aos 18/2ºT), Carlinhos (aos 34/2ºT)