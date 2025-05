Flamengo tem 'xodós' de Filipe Luís como novidades da base no profissional

O Flamengo terá algumas caras novas no time profissional para a temporada de 2025. Praticamente sem aproveitar o grupo que disputou o Campeonato Carioca, o técnico Filipe Luís pode dar mais espaço a alguns jovens formados na base que estiveram na pré-temporada dos Estados Unidos com o elenco principal. Estão entre eles o goleiro Léo Nannetti, o zagueiro João Victor e o volante Pablo Lúcio, pupilos do ex-lateral.





Entre os mais jovens há duas figuras já mais conhecidas e que estiveram no Estadual. O goleiro Dyogo Alves e o zagueiro Cleiton, ambos bem avaliados e que já faziam parte do grupo profissional na última temporada. Vale lembrar que no elenco há Matheus Cunha, Wesley, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves formados no clube. Lorran desceu para a base novamente e está fora dos planos.





João Victor é a principal novidade do Fla e uma grande esperança do clube. O jovem zagueiro é visto como "diferente e especial" dentro do rubro-negro. Filipe Luís já até admitiu em entrevista coletiva que não quer falar muito do garoto para não chamar a atenção de outros clubes para ele, já que acredita que João não ficará muito tempo no Brasil. Mesmo contratando Danilo, o Flamengo ainda tenta Vitão, do Internacional. Caso não consiga, o defensor da base já é visto como a opção ideal para compor o elenco.





Pablo Lúcio é um xodó de Filipe Luís. Mesmo ainda muito jovem, o garoto conquistou o treinador já no sub-17 e foi chamado para integrar o time da pré-temporada. Ele entrou no segundo tempo do amistoso improvisado no meio-campo contra o São Paulo e se destacou. Internamente, o jovem foi bem elogiado e, por isso, permaneceu no profissional nesses primeiros dias de treinos.





Léo Nannetti, de 17 anos, será o quarto goleiro. O garoto foi um dos poucos não utilizados nos Estados Unidos, já que ficou atrás de Rossi e Matheus Cunha, mas aproveitou o período para se aproximar mais do grupo principal. Ele era o titular da posição com Filipe Luís no sub-17.





O treinador ainda pode chamar outros garotos da base em momentos específicos. Especialmente para completar treinamentos no Ninho do Urubu. Isso é bastante comum. Mesmo assim, quem esteve no Carioca e ainda buscava um espaço na equipe não conquistou muito o técnico, que valorizou quem passou o período todo de pré-temporada absorvendo os conteúdos dele.





O Flamengo passou por uma reformulação grande na base. Os objetivos passam pela redução dos custos, melhora do trabalho e também pelo desejo de voltar a produzir grandes joias. Pensando nisso, o clube dispensou diversos atletas das mais diferentes categorias e pretende seguir a redução, especialmente do sub-20. Na visão de José Boto, a categoria está bastante inchada.