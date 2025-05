Líder, Londrina EC derruba o Operário, último invicto do Paranaense

O Londrina é o líder do Campeonato Paranaense. A equipe alviceleste venceu o Operário por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, com gol de Pablo, e saltou para a primeira posição na tabela do Estadual com 13 pontos. Com a derrota, o Fantasma segue com 11 e agora está na quarta posição.





Tubarão fez bom início

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Antes do apito inicial, jogadores de Operário e Londrina se reuniram no centro do gramado do Germano Kruger para um minuto de silêncio em protesto contra o racismo, especialmente após o caso sofrido pelo zagueiro Léo, do Athletico Paranaense, no clássico contra o Coritiba no sábado (25).





Em campo, a primeira chance do jogo foi do LEC aos dez minutos. Lucas Marques aproveitou erro do zagueiro, dominou livre na grande área e finalizou forte. A bola passou perto da trave e assustou o goleiro Elias.

Publicidade





Aos 13, mais uma vez o LEC levou perigo ao gol do Operário. Iago Teles lançou Henrique na área, o camisa 7 disparou e finalizou, mas o goleiro Elias abafou e evitou o primeiro gol do jogo.





O Operário só assustou aos 23. O lateral Thales apareceu como surpresa pelo lado direito, driblou a defesa e tentou cruzar, mas errou e quase enganou Luiz Daniel, que acompanhou e a bola foi por cima da meta. No lance seguinte, o LEC atacou e a bola sobrou para Lucas Marques na área. O camisa 8 foi derrubado, reclamou de pênalti, mas o árbitro nada marcou.

Publicidade





Aos 41, o Tubarão teve a melhor jogada do primeiro tempo. Iago Teles dominou pela esquerda e lançou Pablo pelo lado direito. O camisa 9 avançou e cruzou para Gustavo França, que dividiu com a defesa para finalizar e parou na trave esquerda de Elias.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.