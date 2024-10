Flamengo terá seis convocados em treino da véspera do Fla-Flu

O Flamengo espera ter seis dos sete convocados de volta no treino da véspera do clássico com o Fluminense. Apenas Erick Pulgar será desfalque na atividade de quarta-feira.







De la Cruz, Arrascaeta, Varela e Gonzalo Plata voltam juntos. Eles chegam ao Rio em jatinho fretado pelo Flamengo para retornar do Uruguai, onde a seleção da casa e o Equador se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília).





Gerson e Fabrício Bruno retornam em voos comuns. Como estão em Brasília, tem um trecho mais curto e se reapresentam na quarta-feira a tarde para o treino. A seleção brasileira enfrenta o Peru às 21h45 também desta terça.





Erick Pulgar não chegará ao Rio a tempo do treinamento. Ele retorna em voo comum durante a tarde.





A intensidade dos treinos será avaliada ainda pela comissão. Isso varia de acordo com a minutagem e as condições que cada um vai se apresentar.





O Flamengo enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira. A bola rola às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o rubro-negro encara o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil na Neo Química Arena.