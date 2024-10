Especialistas dizem ser favoráveis à permanência de Claudinei Oliveira no Londrina EC

Na fase de planejamento para 2025, o Londrina ainda não definiu sobre a continuidade do técnico Claudinei Oliveira. Apesar do objetivo do acesso para a Série B não ter sido alcançado, o trabalho do treinador foi considerado bom pelo clube.





Ao mesmo tempo que se organiza dentro de campo, o LEC prepara mudanças fora dele, como a intenção de voltar a jogar no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).







A FOLHA ouviu jornalistas esportivos que acompanham o dia a dia do clube a respeito do desempenho de Claudinei Oliveira e do retorno ao VGD, que não abriga uma partida oficial desde 2016. Oliveira assumiu o Londrina na quinta rodada da Série C e teve um aproveitamento de 49%. Foram oito vitórias, sete empates e seis derrotas.







Para o comentarista Valmir Martins, da Rádio Clube, o treinador foi a principal figura do clube na temporada e fez com que o time brigasse até a última rodada pela vaga, mesmo diante das limitações do elenco. "É um treinador de Série A, Série B na Série C. Conseguiu extrair muito mais do que o grupo poderia render em muitos momentos. Fez um bom trabalho, apesar do acesso não ter vindo", ressaltou.

Martins ressaltou um grau elevado de conservadorismo no treinador, sobretudo na reta final, o que pode ter atrapalhado o desempenho. "Ele não mexeu na forma de jogar e apostou em alguns jogadores que não corresponderam. Mas acredito que se ele participar de todo o planejamento para o ano que vem, escolher os reforços tem tudo para dar certo. É peça fundamental para o sucesso no ano que vem."





Para Matheus Camargo, comentarista da Rádio Paiquerê 91,7, o treinador é a melhor opção por conhecer o clube e parte do elenco que pode permanecer, mas ressalta que o LEC não deve fazer loucura, do ponto de vista financeiro, para manter o técnico.





"Pensando no longo prazo, a permanência seria positiva. Ele teve os seus acertos e falhas também. Por outro lado, não é muito fácil encontrar um treinador de renome e experiência para um clube de Série C. Neste cenário, seria o melhor nome para o ano que vem", frisou.





