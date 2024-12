Flamengo vence Criciúma sem esforço e quem agradece é o Fluminense

Em jogo sem grandes emoções, o Flamengo nem precisou fazer tanta força para vencer o Criciúma por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Heriberto Hülse, em partida foi válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro dominou mesmo com time misto e quem agradece é o rival Fluminense.





O resultado é péssimo para o Criciúma, que pode ser rebaixado ainda nesta rodada. A equipe tem 38 pontos, no 17º lugar. O Fluminense ainda entra em campo e tem 40. Se vencer, se livra do rebaixamento e quem cai é o Tigre. O Flamengo já não busca mais nada e está em terceiro, com 69.





Varela voltou a fazer um gol depois de quase 11 meses. O último tinha sido na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca contra o Audax. Foi o primeiro dele em uma competição nacional na carreira. O segundo gol foi de Bruno Henrique, que não marcava há 16 partidas. O terceiro foi de Luiz Araújo, há dois meses e meio sem entrar em campo.





A última e decisiva rodada será no domingo. O Criciúma enfrenta o Red Bull Bragantino, adversário direto, às 16h (de Brasília), fora de casa. O Flamengo tem o Vitória, no Maracanã, em jogo que marca a despedida de Gabigol.





'Não tem cabimento na nossa profissão', disse Filipe Luís sobre entregar o jogo antes de entrar em campo. Durante a semana, o muro do Ninho do Urubu foi pichado com o pedido da derrota para o Criciúma pensando em prejudicar o rival Fluminense.





COMO FOI O JOGO





O Flamengo teve pouquíssima agressividade em um primeiro tempo bastante sonolento, mas saiu na frente. Com a posse e sem iniciativa, o time de Filipe Luís girou a bola, trocou passes e mostrou também uma falta de entrosamento, já que apenas três titulares iniciaram a partida. Os homens de frente erraram tudo que tentaram até os 44 minutos, quando Bruno Henrique fez grande jogada e viu Varela abrir o placar.





Sem querer se expor, o Criciúma fez um primeiro tempo mais contido, assustou e saiu vaiado de campo. O time demonstrou em vários momentos um receio de pressionar alto o adversário e abrir espaços, mas criou as três únicas boas chances. Em uma delas, aproveitando falha defensiva do Flamengo na saída de bola. Apesar de assustar e criar três chances, faltou mais ímpeto para uma equipe desesperada por vencer. Os torcedores demonstraram muita insatisfação.





Os dois times partiram para as mudanças com diferentes objetivos. O Criciúma optou por uma formação totalmente ofensiva tentando chegar mais à frente. O Flamengo acionou alguns dos jogadores mais pesados para oxigenar o ataque e Luiz Araújo voltou depois de dois meses e meio fora. Alcaraz, um dos substituídos, saiu chateado depois de uma atuação ruim. O atacante, porém, chegou bem e, em uma das primeiras jogadas, já arrumou um pênalti. Bruno Henrique bateu, ampliou e ampliou o placar.





As mexidas só surtiram efeito para o Fla, que melhorou na partida. O time da casa pareceu sentir o segundo gol e a torcida já começou a ir embora do estádio. O Rubro-negro seguiu dominando a partida sem grande esforço e deixou só o tempo passar. Luiz Araújo, que entrou querendo jogo, ainda deixou o dele na reta final. O Tigre deixou o campo sob protestos e com cantos de "time sem vergonha".





CRICIÚMA

Gustavo; Dudu, Maia, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco (Fellipe Mateus); Barreto (Pedro Rocha), Ronald, Matheusinho (Marquinhos Gabriel) e Marcelo Hermes; Bolasie (Jhonata Robert) e Arthur Caíke (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.





FLAMENGO

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Wesley); Erick Pulgar, Evertton Araújo (Allan) e Alcaraz (Michael); Plata, Matheus Gonçalves (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (João Victor). Técnico: Filipe Luís.





Estádio: Heriberto Hülse, em Santa Catarina

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO_

Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Fellipe Mateus (CRI)

Gols: Varela (FLA), aos 44 minutos do primeiro tempo; Bruno Henrique (FLA), aos 25 minutos, e Luiz Araújo (FLA), aos 38 minutos do segundo tempo