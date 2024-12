Londrina EC promete ter até 15 reforços para disputar o Campeonato Paranaense

O Londrina já trabalha contra o tempo para formar o elenco para a disputa do Campeonato Paranaense. O Alviceleste admite a dificuldade na busca por reforços, mas promete até 15 contratações para o início do Estadual, no dia 12 de janeiro.







O técnico Claudinei Oliveira segue trabalhando com um grupo enxuto. Apenas 18 jogadores participaram do treino na tarde de terça-feira (3), no estádio do Café - o volante Kadi e o zagueiro Rayan Poltronieri negociam a rescisão contratual e não vão permanecer. Deste total, três são goleiros e 12 atletas são oriundos da base.





Muitos destes garotos serão utilizados no primeiro jogo do Torneio Paraná de Verão, na sexta-feira (13), contra o Maringá.







Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o diretor técnico da Squadra Sports, Dado Cavalcanti, afirmou que o LEC fez um trabalho grande de mapeamento do mercado em busca de atletas que se encaixem no perfil técnico e econômico do clube.

"Os Estaduais trazem um desafio a mais porque a concorrência é muito grande. Mas o nosso elenco terá espaço para diferentes perfis de contratações", apontou.





"Teremos os reforços, que como o próprio nome diz, são jogadores acima do nível dos jogadores que temos, as apostas, que fazem parte do processo natural de contratações, e jovens atletas, já que mapeamos muito bem as competições de base e o Brasileiro de Aspirantes."





O planejamento do Londrina é ter um elenco com 28 jogadores no Paranaense, sendo quatro atletas sub-20 e outros quatro sub-23. A previsão é que os primeiros nomes sejam oficializados a partir da próxima semana, mas o grupo deve estar fechado somente no final de Dezembro. O único reforço anunciado até agora é o experiente Wallace, 36 anos .





