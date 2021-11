Flamengo vence em jogo com polêmica do VAR, expulsões e revolta do Bahia

Em um jogo tenso, com três expulsões e polêmica do VAR, o Flamengo superou o Bahia por 3 a 0, nesta quinta-feira (11), no Maracanã e se reencontrou com a vitória no Campeonato Brasileiro.



Pelo lado do tricolor baiano, a revolta foi tão grande com a arbitragem que a equipe cogitou não retornar para o segundo tempo após o pênalti assinalado a favor do clube rubro-negro e convertido por Gabigol. Os outros gols foram feitos por Michael e Andreas Pereira.



Com o resultado, o Flamengo se manteve na terceira colocação e encostou no Palmeiras, agora com 57 pontos contra 58 do clube alviverde. A liderança isolada pertence ao Atlético-MG, que tem 68. Já o Bahia vive um drama na luta contra o rebaixamento, estacionado na 16ª colocação com 36 pontos, três a mais que o Juventude, o primeiro da zona, que no entanto tem um jogo a menos.



O pênalti assinalado a favor do Flamengo aos 26min do primeiro tempo e confirmado aos 29 pelo VAR causou imensa indignação no Bahia. Na ocasião, Diego emendou uma bicicleta e a bola, aparentemente, tocou no peito de Conti, porém, a arbitragem não entendeu assim e apontou para a marca da cal. Gabigol converteu e, na saída para o intervalo, jogadores do clube tricolor o técnico Guto Ferreira foram reclamar com o árbitro Vinícius Gonçalves Dias.

A revolta, no entanto, não ficou somente no campo da reclamação. Os atletas do time de Salvador cogitaram não voltar para o segundo tempo, mas foram convencidos pela diretoria e comissão técnica, que entenderam que a atitude poderia prejudicar ainda mais o clube na luta contra o rebaixamento.



No primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse de bola, mas sem muita intensidade e com poucas chances de gol criadas. Na etapa final, o clube rubro-negro aumentou seu ritmo beneficiado por estar com um jogador a mais em campo.



O Bahia teve dificuldades para criar, algo que aumentou quando ficou com um a menos a partir de 41min do primeiro tempo. A revolta pelo pênalti polêmico a favor do Flamengo também desestabilizou emocionalmente a equipe.



Gabigol abriu o placar para o Flamengo aos 31 minutos do primeiro tempo de pênalti. Aos 41 minutos da etapa inicial, Matheus Bahia foi expulso e deixou o tricolor baiano com um a menos. Michael, aos 12min do segundo tempo, ampliou para o Flamengo.



Aos 17, Diego, do Flamengo, e Rossi, do Bahia, se desentenderam, trocaram agressões e foram expulsões após consulta ao VAR.





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) Sorence e Hugo Sávio Xavier Correa (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Conti (BAH)

Cartões vermelhos: Diego (FLA); Matheus Bahia, Rossi (BAH)

Gols: Gabigol, aos 31min do 1º tempo (FLA); Michael, aos 12min do 2º tempo (FLA); Andreas Pereira, aos 43min do 2º tempo (FLA)

FLAMENGO

Hugo, Rodinei, David Luiz (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Ramon (Bruno Henrique); Andreas Pereira, Diego, Thiago Maia (Piris da Motta) e Vitinho (Renê); Kenedy (Michael), Gabigol. T.: Renato Gaúcho

BAHIA

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Edson (Luizão), Daniel (Ronaldo César) e Lucas Mugni; Raí (Rossi), Juninho Capixaba (Renan Guedes) e Gilberto (Rodallega). T.: Guto Ferreira