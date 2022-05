Flamengo vence o Altos-PI de virada pela Copa do Brasil

O Flamengo virou e venceu a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil na noite deste domingo (1º) contra o Altos-PI.

Os gols saíram apenas na segunda etapa. O time da casa abriu o placar com um gol de bicicleta aos 16 minutos, quando a bola sobrou para Manoel mandar para as redes. O rubro-negro empatou em seguida, aos 20. Bruno Henrique roubou a bola e encontrou Pedro na cara do gol. O atacante só empurrou pra dentro!

A virada veio aos 35, depois que Pedro sofreu falta na intermediária e David Luiz cobrou com veneno. A bola bateu na trave, rolou em cima da linha e ficou viva na pequena área. João Gomes completou para marcar.





Com o resultado, o Fla obteve a vantagem do empate no segundo jogo, enquanto o time do Piauí precisa igualar o saldo de gols para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois ou mais de diferença para levar a vaga no tempo normal. O confronto está marcado para o dia 11, ainda em local a confirmar.