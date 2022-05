Palmeiras vira sobre a Juazeirense e vem a Londrina com vantagem pela Copa do Brasil

Portanto, o alviverde tem a vantagem do empate no segundo jogo, enquanto a equipe baiana precisa igualar o saldo de gols para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois ou mais de diferença para levar a vaga no tempo normal. A partida de volta será no dia 11 de maio, em Londrina.

O Palmeiras saiu em vantagem na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite de sábado (30), em duelo disputado na arena Barueri, o Verdão derrotou a Juazeirense de virada por 2 a 1, pelo jogo de ida da terceira fase da competição.

O jogo





Logo no início, a Juazeirense largou na frente aos quatro minutos. Em contra-ataque puxado por Deysinho, Nildo pegou o rebote de Marcelo Lomba e fez 1 a 0. Entretanto, a vantagem baiana durou pouco. Aos 12 minutos, depois de boa troca de passes do ataque palmeirense, Rafael Navarro fez bela jogada e deixou Breno Lopes na boa para estufar as redes.





O time da casa passou então a controlar a posse de bola, mas teve dificuldades para furar o bloqueio adversário. Só depois dos 40 minutos, o Verdão voltou a assustar em chute cruzado de Jorge, que errou o alvo, e em finalização de Rafael Navarro, que viu Rodrigo Calaça fazer grande defesa.

Na segunda etapa, o panorama do jogo não mudou muito. Aos oito minutos, Dudu quase fez para o Palmeiras. Pouco depois, Raphael Veiga teve boa oportunidade, que esbarrou na marcação. Ainda com dificuldades de achar os espaços na defesa baiana, o Alviverde resolveu o problema em belo chute de fora da área de Gustavo Scarpa, que acertou o ângulo e entrou do lado oposto, sem chances para o goleiro: 2 a 0.





Ao tentar o empate imediato, a Juazeirense respondeu com Clébson, que viu Lomba defender. Nos minutos seguintes, os mandantes seguiram administrando o resultado. Passados os 40 minutos, o Verdão tentou uma pressão final e quase marcou o terceiro novamente com Scarpa, mas o placar final permaneceu 2 a 1.