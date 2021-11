Corinthians encara o Flamengo no Maracanã e busca entrada no G-4

Os jogos em casa deixaram o Corinthians perto do G4 do Campeonato Brasileiro. Mas para entrar na lista dos times que se classificam de forma direta à fase de grupos da próxima Copa Libertadores, a equipe precisa de um resultado fora.



O alvinegro assume a 4ª posição se derrotar o Flamengo nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã. Chegaria aos 53 pontos e ultrapassaria o Red Bull Bragantino.



O confronto será transmitido pela Globo e em pay-per-view.



Em 25 de setembro, o Corinthians derrotou o Palmeiras por 2 a 1 na Neo Química Arena. Depois disso, passou por Bahia, Fluminense, Chapecoense, Fortaleza e Cuiabá, sempre como mandante. Às vezes jogando bem, outras sofrendo e necessitando de gols nos acréscimos. Mas o alvinegro tem sempre encontrado um jeito de vencer.

No mesmo período, o time não venceu como visitante. Foram empates com Bragantino e Internacional e derrotas diante de Sport, São Paulo e Atlético-MG. O último resultado positivo fora de casa foi contra o Grêmio, em 28 de agosto.



O jogo desta quarta vai acontecer a 10 dias da final da Libertadores. Diante da dificuldade em chegar ao tri brasileiro, o Flamengo tem a decisão continental como prioridade. O rubro-negro carioca entra em campo na segunda posição do Nacional, mas a 11 pontos do líder Atlético-MG. Se vencer, a diminui para oito, mas vão faltar seis rodadas para o fim da competição.



Após ter oscilado nas últimas semanas, o Flamengo se recuperou com a goleada por 4 a 0 obtida contra o São Paulo, no Morumbi, no último domingo (14).



"Fiquei feliz não só pelos gols, mas pelas oportunidades que criamos, pela entrega. Estivemos muito bem na parte técnica e tática", elogiou o técnico Renato Gaúcho, que vinha sendo questionado pelo desempenho do time.



Questionamentos pelos quais Sylvinho ainda vem passando, apesar de ter feito o time crescer na tabela. Garantido pelo presidente Duilio Monteiro Alves em 2022, o treinador já teve a saída pedida pela Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do clube.



O Corinthians não vence o Flamengo há oito partidas. O último triunfo aconteceu na Copa do Brasil de 2018. O técnico na época era Jair Ventura. Desde então, os paulistas empataram uma vez e perderam sete.



Sylvinho poderá contar com o retorno de Fabio Santos na lateral esquerda. O jogador não enfrentou o Cuiabá por estar suspenso.





FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz, Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Gabigol, Michael. T.: Renato Gaúcho





CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel; Giuliano, Renato Augusto; Gabriel Pereira, Jô, Róger Guedes. T.: Sylvinho





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (17)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

VAR: Helton Nunes (SC)

Transmissão: Globo e Premiere