Flamengo vence o Talleres com dois de Everton Ribeiro

O Flamengo recebeu o Talleres-ARG pela Copa Libertadores e venceu por 3 a 1 na noite desta terça-feira (12), no Maracanã. Gabigol, de pênalti, e Everton Ribeiro, duas vezes, marcaram para o rubro-negro, enquanto Fértoli fez o gol dos argentinos.

A vitória começou a ser construída com apenas oito minutos de jogo. Arrascaeta invadiu a área após boa troca de passes e foi derrubado por Benavídez. O árbitro marcou o pênalti e Gabigol deslocou o goleiro Herrera para abrir o placar. O time do técnico Paulo Sousa seguiu bem na partida e ampliou a vantagem aos 25 minutos. Bruno Henrique fez boa jogada pela esquerda e tocou para Everton Riberiro chegar batendo de primeira, no cantinho: 2 a 0.

O Talleres reagiu e diminuiu a vantagem aos 45. Girotti recebeu na área e deu um passe de calcanhar para trás. Fértoli bateu forte e venceu o goleiro Santos, que fazia sua estreia pelo Mengão.





Apesar do susto, o Flamengo foi para o intervalo em vantagem, que seria ampliada na segunda etapa. Aos 14 do segundo tempo, Bruno Henrique deu mais uma assistência para Everton Ribeiro, que bateu cruzado na saída de Herrera e aumentou o placar. Depois do gol, o time argentino não conseguiu levar muito pergio à defesa flamenguista, e o resultado ficou mesmo em 3 a 1.





No outro jogo da chave, a Universidad Católica-CHI venceu o Sporting Cristal-PER por 2 a 1, também na noite desta terça. Com seis pontos conquistados, o Mengão lidera o Grupo H.

O próximo jogo do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (17), contra o São Paulo, no Maracanã. Pela Libertadores, o rubro-negro só volta a campo no dia 28, contra a Católica, no Chile.