Flamengo vence São Paulo por 3x1 no Maracanã

O Flamengo venceu o São Paulo por 3 a 1 neste domingo (17) e garantiu sua primeira vitória no Brasileirão 2022. Gabigol, Isla e Arrascaeta fizeram os gols do rubro-negra no Maracanã, enquanto Calleri descontou para o Tricolor.

O Flamengo pressionou mais desde o início. Com apenas quatro minutos de jogo, Gabigol recuperou a bola no campo de ataque e lançou Everton Ribeiro, que chutou para a defesa de Jandrei. No ataque seguinte, Arrascaeta foi quem roubou a bola e serviu Gabigol. O atacante chutou rasteiro e exigiu nova intervenção do goleiro são-paulino.

A pressão se transformou em gol aos 25 minutos, após outro erro na saída de bola do São Paulo. João Gomes desarmou Nestor, Arrascaeta ficou com a sobra e acionou Lázaro. O garoto fez belo passe para Gabigol, que bateu na saída de Jandrei: 1 a 0.





Aos 37, o Flamengo poderia ter ampliado com David Luiz. Após cobrança de falta, a bola sobrou para o zagueiro na pequena área, mas ele isolou e perdeu grande chance. Na primeira boa chegada, o São Paulo conseguiu empatar o jogo. Aos 40 do primeiro tempo, Rafinha levantou na área e Calleri cabeceou no ângulo de Hugo Souza para igualar o marcador.





Mesmo após o empate, o Flamengo seguiu melhor na partida. Na segunda etapa, o time do técnico Paulo Sousa desperdiçou boas chances até chegar ao segundo gol, aos 23 minutos. João Gomes fez um lindo passe para Isla, na direita. O chileno limpou a marcação, invadiu a área e bateu no canto esquerdo de Jandrei para recolocar o Flamengo em vantagem. Três minutos depois, em jogada pela esquerda, o Flamengo ampliou. Marinho cruzou na área e Arrascaeta desviou de cabeça pro fundo do gol.

O São Paulo não conseguiu reagir e o placar ficou mesmo em 3 a 1 para os mandantes. Com a primeira vitória na competição, o Flamengo chegou a quatro pontos conquistados e ocupa a quarta colocação. O Sâo Paulo, que tem três pontos, é o sétimo na tabela de classificação.





O Fla volta ao Maracanã na quarta-feira (20), contra o Palmeiras, em jogo adiantado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o São Paulo visita o Juventude, em Caxias do Sul-RS, pela Copa do Brasil.