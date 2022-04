Santos bate Coritiba e vence a primeira no Brasileirão

O Santos venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro 2022, neste domingo (17), contra o Coritiba. Jogando na Vila Belmiro, o Peixe fez 2 a 1 no Coxa com gols de Léo Baptistão e Henrique (contra). Léo Gamalho, de pênalti, descontou para o time paranaense.

O jogo começou movimentado, com a primeira chande de gol logo no segundo minuto do primeiro tempo. Em cruzamento da direita, Andrey, do Coritiba, desviou de cabeça e obrigou João Paulo a fazer grande defesa. O Santos respondeu aos nove minutos, quando Léo Baptistão recebeu de Angelo na área e chutou para boa defesa de Alex Muralha.

Dois minutos depois, em nova investida do Peixe pela direita, o placar foi aberto. Baptistão recebeu grande passe de Angelo e serviu Marcos Leonardo. A zaga do Coxa travou o atacante do Santos, mas a bola voltou para Baptistão só empurrar para as redes. O empate do Coritiba veio aos 27, quando Andrey caiu na área e o árbitro marcou pênalti. Léo Gamalho converteu no cantinho de João Paulo e deixou tudo igual.





O placar ficou empatado por apenas seis minutos. Aos 33, Lucas Pires recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para a área. O zagueiro Henrique tentou cortar e acabou desviando contra o próprio gol.





O primeiro tempo movimentado deu lugar a uma segunda etapa sem tantas emoções. A melhor chance foi do Peixe, que quase ampliou aos 31 minutos. Após cruzamento da direita, Lucas Braga cabeceou na pequena área e Muralha fez uma defesaça, quase em cima da linha. Com um segundo tempo sem gols, o placar ficou mesmo em 2 a 1 para o Santos.

Com a vitória, o Peixe chega a quatro pontos conquistados e agora ocupa a quinta colocação na tabela. O Coritiba caiu para a oitava posição, com três pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar já nesta quarta-feira (20), pela Copa do Brasil, em Curitiba.